Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нацелилась на защитника «Арсенала»

12 Апреля 2022 • 10:52 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Бетис
2.12 3.35 3.55
15.04 22:00

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэл может перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, руководство каталонцев заинтересовано в приобретении нового центрального защитника, так как больше не рассчитывает на Юмтити и Лангле.

Габриэль перешёл в «Арсенал» в сентябре 2020 года из французского «Лилля» за 26 миллионов евро. Действующее соглашение 24-летнего бразильца с канонирами рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Габриэла в 30 миллионов.

В текущем сезоне АПЛ защитник провёл 27 матчей, в которых забил три мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Габриэл Магальяэльс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД БЕТИС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
11:27 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Бензема – эталон современного нападающего»
11:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» интересуется защитником «Арсенала» Габриэлем
11:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» планирует продлить контракт Модрича по окончании сезона
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» снизил ценник Тилеманса до 30 миллионов евро
10:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на защитника «Арсенала»
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Арсенал» и «Бавария» - главные претенденты на Рэшфорда
10:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» требует 100 миллионов евро за де Лихта
10:04 · Испания. Ла Лига
Винисиус на пороге побития рекорда Роналду по количеству обводок 1
09:59 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» интересуется полузащитником «Бетиса»
09:58 · Испания. Ла Лига
Эступиньян: «У Эмери есть план и мы собираемся обезоружить «Баварию»
09:27 · Испания. Ла Лига
Каземиро: Бензема сейчас самый важный игрок «Реала»
08:24 · Испания. Ла Лига
Анчелотти не хочет тренировать сборную Италии
07:59 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Кунде 1
03:50 · Испания. Ла Лига
За Бензема проголосовали на выборах президента Франции 2
03:13 · Испания. Ла Лига
«Реал» готовит предложение по трансферу защитника «Шахтера»
Все новости
Рекомендуем