«Барселона» нацелилась на защитника «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэл может перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, руководство каталонцев заинтересовано в приобретении нового центрального защитника, так как больше не рассчитывает на Юмтити и Лангле.

Габриэль перешёл в «Арсенал» в сентябре 2020 года из французского «Лилля» за 26 миллионов евро. Действующее соглашение 24-летнего бразильца с канонирами рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Габриэла в 30 миллионов.

В текущем сезоне АПЛ защитник провёл 27 матчей, в которых забил три мяча.