Лёв может сменить Анчелотти в «Реале»

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского «Реала», сообщает El Nacional.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес намерен уволить итальянца и назначить немца.

62-летний Лёв покинул национальную сборную в прошлом году. С ней он выиграл чемпионат мира-2014, проходивший в Бразилии.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист может вернуться в турецкий «Фенербахче», который возглавлял в 1998-99 годах.