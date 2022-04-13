Хави — о Левандовски: «Сейчас не время об этом говорить»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался на тему возможного перехода нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в каталонский клуб.

«Роберт — великолепный футболист, но сейчас мы должны сконцентрироваться на матче против «Айнтрахта» в Лиге Европы. Неподходящее время для обсуждения этой темы», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что наставник сине-гранатовых лично уговаривал польского форварда перейти в «Барселону».

Контракт 33-летнего форварда с мюнхенским клубом истекает летом следующего года. Портал Transfermatkt оценивает игрока сборной Польши в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Левандовский провёл за «Баварию» 41 матч во всех турнирах, забив 47 голов и отдав четыре результативные передачи.