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Хави — о Левандовски: «Сейчас не время об этом говорить»

13 Апреля 2022 • 14:58 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Бетис
2.10 3.40 3.55
15.04 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался на тему возможного перехода нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в каталонский клуб.

«Роберт — великолепный футболист, но сейчас мы должны сконцентрироваться на матче против «Айнтрахта» в Лиге Европы. Неподходящее время для обсуждения этой темы», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что наставник сине-гранатовых лично уговаривал польского форварда перейти в «Барселону».

Контракт 33-летнего форварда с мюнхенским клубом истекает летом следующего года. Портал Transfermatkt оценивает игрока сборной Польши в 50 миллионов евро.  

В текущем сезоне Левандовский провёл за «Баварию» 41 матч во всех турнирах, забив 47 голов и отдав четыре результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски
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