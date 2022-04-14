Вальдано: «В «Реале» работать сложнее, чем в «Барселоне»

Бывший гендиректор «Реала» Хорхе Вальдано отреагировал на слова главного тренера «Барселоны» Хави, заявившего, что в каталонском клубе работать сложнее, чем в любом другом месте.

«Я не согласен. Сложнее всего в «Реале», который всегда обязан побеждать. «Сливочным» недостаточно одного лишь чемпионата, они выигрывают Лиги чемпионов и сразу переключаются на следующий сезон», — цитирует Вальдано Diario Sport.

Напомним, «Реал» лидирует в чемпионате Испании, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов, одолев в четвертьфинале по сумме двух встреч «Челси» (5:4).

«Барселона» идёт второй в Ла Лиге, отставая от «королевского клуба» на 12 очков. Сегодня подопечные Хави проведут ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта». Начало — в 22:00 по московскому времени.