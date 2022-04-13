Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» предложит новый контракт Давиду Сильве

13 Апреля 2022 • 21:12 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Бетис
2.10 3.40 3.55
15.04 22:00

Полузащитник Давид Сильва может продолжить свои выступления в «Сосьедаде» после завершения сезона.

Контракт 36-летнего испанского ветерана истекает в июне. По информации издания Mundo Deportivo, «Реал Сосьедад» предложит атакующему хавбеку новое соглашение, рассчитанное на один год. При этом баскский клуб хочет, чтобы экс-игрок «Манчестер Сити» согласился на сокращение заработной платы.

В нынешней кампании Давид Сильва принял участие в 28 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Давид Сильва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД БЕТИС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «МЮ» претендуют на аргентинского полузащитника
21:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявит о продлении контракта Араухо в ближайшие дни
21:12 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» предложит новый контракт Давиду Сильве
19:38 · Испания. Ла Лига
Модрич и Винисиус обсудят новый контракт с «Реалом» в мае
19:34 · Испания. Ла Лига
Лапорта признался, что будет праздновать чемпионство «Барселоны» в диско-клубе, если команда выиграет Ла Лигу 2
19:23 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» успешнее всех в Европе играет в отборе, представитель «Барселоны» – второй
17:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» потребует 70-80 миллионов евро за Левандовски
16:59 · Испания. Ла Лига
Пуч может перейти в «Вильярреал»
16:39 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн о «Вильярреале: «Команда с типичным испанским менталитетом» 1
16:30 · Испания. Ла Лига
Иско обвинили в сливе информации о стартовом составе «Реала» перед матчем с «Челси»
15:54 · Испания. Ла Лига
Хави: «Для «Айнтрахта» это самый важный матч в истории»
15:36 · Испания. Ла Лига
Эрик Гарсия: «Команда учится вместе с Хави»
15:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не придётся закрывать часть трибун на матче с «Манчестер Сити»
15:24 · Италия. Серия А
Перишич назвал Модрича «волшебником» 1
14:59 · Испания. Ла Лига
Участие Пике в матче Лиги Европы под вопросом
Все новости
Рекомендуем