«Реал Сосьедад» предложит новый контракт Давиду Сильве

Полузащитник Давид Сильва может продолжить свои выступления в «Сосьедаде» после завершения сезона.

Контракт 36-летнего испанского ветерана истекает в июне. По информации издания Mundo Deportivo, «Реал Сосьедад» предложит атакующему хавбеку новое соглашение, рассчитанное на один год. При этом баскский клуб хочет, чтобы экс-игрок «Манчестер Сити» согласился на сокращение заработной платы.

В нынешней кампании Давид Сильва принял участие в 28 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи.