Хави лично уговаривал Левандовски перейти в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави лично уговаривал нападающего «Баварии» Роберта Левандовски перейти в каталонский клуб, сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, испанский наставник рассказал форварду о проекте, который он хочет построить. Поляку всё понравилось, и он согласился переезд в Испанию, однако официальных договорённостей пока ещё нет.

Контракт Левандовски с мюнхенским клубом истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной Польши в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 33-летний футболист провёл за «Баварию» 40 матчей во всех турнирах, забив 44 гола и сделав четыре результативные передачи. В составе мюнхенцев Левандовски проводит восьмой сезон.