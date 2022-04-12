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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави лично уговаривал Левандовски перейти в «Барселону»

12 Апреля 2022 • 13:25 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Бетис
2.12 3.35 3.55
15.04 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави лично уговаривал нападающего «Баварии» Роберта Левандовски перейти в каталонский клуб, сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, испанский наставник рассказал форварду о проекте, который он хочет построить. Поляку всё понравилось, и он согласился переезд в Испанию, однако официальных договорённостей пока ещё нет.

Контракт Левандовски с мюнхенским клубом истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной Польши в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 33-летний футболист провёл за «Баварию» 40 матчей во всех турнирах, забив 44 гола и сделав четыре результативные передачи. В составе мюнхенцев Левандовски проводит восьмой сезон.   

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски
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