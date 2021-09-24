​Доменек: «Не уверен, что «Барселона» финиширует в топ-5 Ла Лиги»

Известный французский тренер Раймон Доменек высказался по поводу сегодняшней ситуации в «Барселоне».

Ранее появилась информация о том, что «Барселону» может возглавить Тьерри Анри, который в своё время выступал за каталонцев как игрок.

«Может ли Тьерри Анри возглавить «Барселону»? Почему бы и нет? Он является тренером, который знает клуб и его философию. Но в сегодняшней «Барселоне» любой тренер будет страдать. У них есть хорошие футболисты, но это не футболисты мирового уровня. Если не вернутся травмированные, я не уверен, что «Барселона» финиширует в топ-5 Ла Лиги», - цитирует Доменека beIN Sports.