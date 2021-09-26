Фати вернулся и помог «Барселоне» разгромить «Леванте»

В седьмом туре Ла Лиги «Барселона» играла против «Леванте» и наконец-то порадовала своих болельщиков результативными действиями и уверенной победой. Обилие атак каталонцев привело к двум быстрым голам Мемфиса Депая с пенальти и Люка де Йонга с игры. Разгромным счет сделал выздоровевший Ансу Фати - 3:0.

«Барселона» с 12 очками вышла на пятое место, а по потерянным баллам вовсе вторая.