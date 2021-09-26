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Ла Лига

Фати вернулся и помог «Барселоне» разгромить «Леванте»

26 Сентября 2021 • 19:08 Комментировать (8)
Барселона
3:0
Леванте
окончен

В седьмом туре Ла Лиги «Барселона» играла против «Леванте» и наконец-то порадовала своих болельщиков результативными действиями и уверенной победой. Обилие атак каталонцев привело к двум быстрым голам Мемфиса Депая с пенальти  и Люка де Йонга с игры. Разгромным счет сделал выздоровевший Ансу Фати - 3:0.

«Барселона» с 12 очками вышла на пятое место, а по потерянным баллам вовсе вторая.

Протокол игры  
Барселона 3:0 Леванте
(1:0) Депай Мемфис 6'    
(2:0) Де Йонг Люк 14'    
(3:0) Фати Ансу 90'    
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар   81' (Фати Ансу (   81') Пике Херард Гарсия Эрик Дест Серджино   89' (Ленгле Клеман (   89') Бускетс Серхио Гонсалес Нико Коутиньо Филиппе   59' (Пуч Рикард (   59') Де Йонг Люк   81' (Араухо Рональд (   81') Депай Мемфис Пенья Иньяки
Запасные: Юмтити Самуэль Нето Мурара Демир Юсуф
Айтор Фернандес Мирамон Хорхе Постиго Серхио   25' Мустафи Шкодран   76' (Робер Пьер (   76') Клерк Карлос   86' Де Фрутос Хорхе   69' (Alejandro Cantero (   69') Радоя Неманья   55' (Мартинес Пабло II (   55') Пепелу   58'   69' (Вукчевич Никола (   69') Мелеро Гонсало Рохер Марти Гомес Даниэль   55' (Моралес Луис (   55')
Запасные: Сон Коке Хорхе II Франкеза Энрик Дуарте Оскар Блеса Алехандро Pablo Cunat
26 сентября. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Леванте
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Bathet30
26 Сентября 2021 в 20:08
Мои поздравления болельщикам Барселоны!
Как там Барса, идёт по правильному пути или мучается с Куманом?
ARTUR
26 Сентября 2021 в 19:47
Конечно это только Леванте ,но нужна была победа перед лч, этот пацанчик просто радость моих глаз. Всегда удивлялся как Барса находит вот такие самородки, в отличии от Реала,там хорек любит бейлов и холанов
Bartimeus
26 Сентября 2021 в 19:18
Хороший матч, можно вздохнуть полной грудью. Депай хорош, Десту правильно распределять силы на рывки и будет гораздо опаснее, стараются Люк и молодежь, было на что посмотреть. Конечно, всего лишь Леванте, но тут желание и страсть к победе была с первых минут. Даже прессинг был, добавили в физике. Фати признали игроком матча, как же круто он отметил возвращение!
Эмоциональный тонус повысился, для Барсы это важно как воздух. Ждем воодушевленную Барсу в ЛЧ.
Pol-black
26 Сентября 2021 в 19:15
играли с хорошим настроением. видно конечно, что сыгранность пока подводит, мало передач в одно касание (Бускетс в основном старался), передерживают мяч. но есть настрой и желание играть. это уже очень важно. если не ротировать состав и наигрывать этих молодых пацанчиков, Барса со временем вернёт свои позиции.
Депай хорош. не идеален, но хорош. а Фати так просто праздник устроил! надеюсь, что с Бенфикой отыграют похожим образом, только с лучшей реализацией. с этим элементом у Барсы пока беда. но тут уж Фати должен выручать.
всех cules - с победой!
779
26 Сентября 2021 в 19:12
Обрастаем мясом здоровой психологической самоуверенности. Мне кажется, так можно оценить этот хороший лёгкий матч от Барсы.
Даже уже забытое удовольствие от игры получил. Если получится сохранить такую игру, то надежда вновь посетит раздевалку Барсы.
Выход Фати добавляет оптимизма.
Всех с хорошей победой
Pol-black
26 Сентября 2021 в 19:16
с победой! много сумбура в игре, но приятно смотреть на заряженных желанием игроков. даже Коут был хорош, видно было, что старается принести пользу.
779
26 Сентября 2021 в 19:19
С победой, Pol-black!
Про сумбур даже думать не хотелось - команда то ИГРАЛА!)))
Pol-black
26 Сентября 2021 в 19:24
именно!
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окончен Мальорка 2:3 Осасуна
окончен Барселона 3:0 Леванте
Идет 40 минута Реал Сосьедад 0:0 Эльче
Идет 40 минута Райо Вальекано 1:1 Кадис
26.09  22:00 Бетис ... Хетафе 2.23 3.3 3.5
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