Фати вернулся и помог «Барселоне» разгромить «Леванте»

В седьмом туре Ла Лиги «Барселона» играла против «Леванте» и наконец-то порадовала своих болельщиков результативными действиями и уверенной победой. Обилие атак каталонцев привело к двум быстрым голам Мемфиса Депая с пенальти и Люка де Йонга с игры. Разгромным счет сделал выздоровевший Ансу Фати - 3:0.
«Барселона» с 12 очками вышла на пятое место, а по потерянным баллам вовсе вторая.
Протокол игры
|(1:0) Депай Мемфис 6'
|(2:0) Де Йонг Люк 14'
|(3:0) Фати Ансу 90'
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар 81' ( Фати Ансу ( 81') • Пике Херард • Гарсия Эрик • Дест Серджино 89' ( Ленгле Клеман ( 89') • Бускетс Серхио • Гонсалес Нико • Коутиньо Филиппе 59' ( Пуч Рикард ( 59') • Де Йонг Люк 81' ( Араухо Рональд ( 81') • Депай Мемфис • Пенья Иньяки
Запасные: Юмтити Самуэль • Нето Мурара • Демир Юсуф
Айтор Фернандес • Мирамон Хорхе • Постиго Серхио • 25'Мустафи Шкодран 76' ( Робер Пьер ( 76') • Клерк Карлос • 86'Де Фрутос Хорхе 69' ( Alejandro Cantero ( 69') • Радоя Неманья 55' ( Мартинес Пабло II ( 55') • Пепелу 58' 69' ( Вукчевич Никола ( 69') • Мелеро Гонсало • Рохер Марти • Гомес Даниэль 55' ( Моралес Луис ( 55')
Запасные: Сон • Коке Хорхе II • Франкеза Энрик • Дуарте Оскар • Блеса Алехандро • Pablo Cunat
26 сентября. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
Как там Барса, идёт по правильному пути или мучается с Куманом?
Эмоциональный тонус повысился, для Барсы это важно как воздух. Ждем воодушевленную Барсу в ЛЧ.
Депай хорош. не идеален, но хорош. а Фати так просто праздник устроил! надеюсь, что с Бенфикой отыграют похожим образом, только с лучшей реализацией. с этим элементом у Барсы пока беда. но тут уж Фати должен выручать.
всех cules - с победой!
Даже уже забытое удовольствие от игры получил. Если получится сохранить такую игру, то надежда вновь посетит раздевалку Барсы.
Выход Фати добавляет оптимизма.
Всех с хорошей победой
Про сумбур даже думать не хотелось - команда то ИГРАЛА!)))