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Ла Лига

Люк де Йонг впервые забил за «Барселону»

26 Сентября 2021 • 18:38 Комментировать
Барселона
2:0
Леванте
1.47 4.90 6.00
2-й тайм

Голландский центрфорвард «Барселоны» Люк де Йонг сумел отличиться дебютным голом за каталонский коллектив в своём четвёртом матче.

В эти минуты «сине-гранатовые» принимают на своём поле «Леванте» в рамках 7-го тура Ла Лиги.

Уже на 14-й минуте игры своим первым мячом за команду Рональда Кумана отличился форвард Люк де Йонг. 31-летний форвард грамотно распорядился передачей Сержиньо Деста. Для первого матча за новый клуб футболисту атаки «Барсы» потребовалось ни много ни мало – 4 матча.

Как известно, «Барселона» арендовала Люка де Йонга у «Севильи» перед самым закрытием трансферного окна.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Леванте Ла Лига Люк Де Йонг
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