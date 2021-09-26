Люк де Йонг впервые забил за «Барселону»

Голландский центрфорвард «Барселоны» Люк де Йонг сумел отличиться дебютным голом за каталонский коллектив в своём четвёртом матче.

В эти минуты «сине-гранатовые» принимают на своём поле «Леванте» в рамках 7-го тура Ла Лиги.

Уже на 14-й минуте игры своим первым мячом за команду Рональда Кумана отличился форвард Люк де Йонг. 31-летний форвард грамотно распорядился передачей Сержиньо Деста. Для первого матча за новый клуб футболисту атаки «Барсы» потребовалось ни много ни мало – 4 матча.

Как известно, «Барселона» арендовала Люка де Йонга у «Севильи» перед самым закрытием трансферного окна.