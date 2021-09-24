«Барселона» ищет замену Куману в чемпионате Франции

Наставник «Реймса» Оскар Гарсия претендует на получение работы во главе «сине-гранатовых».

Оскар Гарсия вошёл в число кандидатов на место у руля «Барселоны». 48-летний коуч считается одним из тех, кто может заменить Рональда Кумана на «Камп Ноу», если голландец таки будет уволен в ближайшее время.

Источник RMC Sport утверждает, что кандидатура главного тренера 15-й команды Лиги 1 на сегодняшний день всерьёз рассматривается руководством «Барселоны» как альтернатива Куману.

Отметим, что за спиной у Оскара Гарсии есть каталонское прошлое. Прежде он уже работал в системе «Барселоны» с командой U-19.