«Барселона» оспорит удаление де Йонга и жёлтую карточку Бускетса в матче с «Кадисом»

«Барселона» намерена подать апелляцию, чтобы оспорить решение, принятые арбитром в матче шестого тура Ла Лиги с «Кадисом» (0:0), передаёт пресс-служба клуба. Напомним, что на игре работал Карлос Дель Сорро Гранде из Мадрида.

Напомним, что полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил две жёлтые карточки на протяжении четырех минут и был удалён с поля. Позже полузащитник Серхио Бускетс выбил второй мяч, который находился на поле, в сторону игрока «Кадиса», что тоже не понравилось арбитру и он показал «горчичник». После этого решения главный тренер каталонцев Рональд Куман вступил в спор с судьей и тоже был удалён.

В следующем туре «Барселона» сыграет дома с «Леванте».

Напомним, на 65-й минуте полузащитник Френки де Йонг получил второе предупреждение и был удалён с поля. В концовке встречи Серхио Бускетс выбил второй мяч, который находился на поле, в сторону игрока «Кадиса». За это судья наказал игрока жёлтой карточкой, что не понравилось Куману, и он вступил в споры с арбитром и получил красную карточку. «Барселона» набрала девять очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» набрал шесть очков, команда находится на 14-м месте. В следующем туре «Барселона» будет принимать «Леванте», а «Кадис» встретится в гостях с «Райо Вальекано». Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4463995-barselona-osporit-udalenie-de-jonga-i-zhyoltuyu-kartochku-busketsa-v-matche-s-kadisom.html?utm_source=copypaste