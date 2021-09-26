Фати: «Мы должны бороться за всё»

Юный форвард «Барселоны» Ансу Фати дал короткий комментарий по случаю своего возвращения на поле и победы над «Леванте».

В седьмом туре испанской Ла Лиги каталонцам удалось крупно обыграть «лягушек» на своём поле со счётом 3:0. Один из мячей в матче на счету Ансу Фати, отыгравшего свой первый матч после 11-месячного отсутствия по причине травмы.

«Мы – «Барселона». Мы должны бороться за всё. Горд выступать в футболке с десятым номером. Это не оказывает никакого давления на меня», - приводит слова Фати Mundo Deportivo.

Напомним, что прежде с «десяткой» на спине в «Барселоне» выступал Лео Месси, а ещё раньше – Роналдиньо.