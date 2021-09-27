Фати посвятил пост своему возвращению на поле

17-летний форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати, вернувшийся на поле после 10-месячного перерыва, опубликовал по этому случаю пост в инстаграм-аккаунте.

«Рад снова насладиться футболом. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне в непростое время. Огромное спасибо болельщикам за вашу поддержку», - гласит сообщение футболиста в социальной сети.

Накануне «сине-гранатовые» сыграли против «Леванте» в чемпионате Испании и отпраздновали победу со счетом 3:0. Фати вышел на замену и отметился голом в компенсированное время.

Благодаря победе на счету «Барселоны» стало 12 очков. Подопечные Рональда Кумана поднялись на шестое место в турнирной таблице.