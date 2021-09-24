​Куман дисквалифицирован

В четверг вечером «Барселона» снова разочаровала своих болельщиков, сыграв вничью с «Кадисом» - 0:0. В концовке игры красную карточку за лишние эмоции и недовольство судейством получил главный тренер каталонцев Рональд Куман. Комитет по проведению соревнований дисквалифицировал голландского тренера на два матча, о чём сообщает Marca. Куман не сможет находиться на своей позиции в играх с «Леванте» и «Атлетико».

Помимо дисквалификации, Рональд Куман заплатит штраф в размере 600 евро. «Барселона» тоже оштрафована – на 700 евро.

Также комитет оставил в силе карточки Френки де Йонга и Серхио Бускетса, поэтому в воскресенье они не сыграют.