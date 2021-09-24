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Ла Лига

​Куман дисквалифицирован

24 Сентября 2021 • 19:18 Комментировать (3)
Барселона
...
Леванте
1.41 5.00 7.00
26.09 17:15

В четверг вечером «Барселона» снова разочаровала своих болельщиков, сыграв вничью с «Кадисом» - 0:0. В концовке игры красную карточку за лишние эмоции и недовольство судейством получил главный тренер каталонцев Рональд Куман. Комитет по проведению соревнований дисквалифицировал голландского тренера на два матча, о чём сообщает Marca. Куман не сможет находиться на своей позиции в играх с «Леванте» и «Атлетико».

Помимо дисквалификации, Рональд Куман заплатит штраф в размере 600 евро. «Барселона» тоже оштрафована – на 700 евро.

Также комитет оставил в силе карточки Френки де Йонга и Серхио Бускетса, поэтому в воскресенье они не сыграют.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
24 Сентября 2021 в 20:18
нормальные такие штрафы 600-700 евро гроши по сравнению с ихними доходами, если по сути то наверное Куман больше не будет тренировать Барсу во время матча!...
Kruner
24 Сентября 2021 в 19:41
Куман заплатит штраф в размере 600 тысяч евро. Вы не ошиблись с суммой? может 60тыс?
Алексей Антоненко
24 Сентября 2021 в 19:57

немного запутались в цифрах, спасибо!

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