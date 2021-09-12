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Ла Лига

«Валенсия» разгромила «Осасуну» и возглавила Ла Лигу, Черышев получил травму

12 Сентября 2021 • 19:11 Комментировать (1)
Осасуна
1:4
Валенсия
окончен

Хорошо стартовавшие в новом сезоне «Осасуна» и «Валенсия» играли в матче четвёртого тура Ла Лиги. В первом тайме команды обменялись голами, а после перерыва гости доминировали и сделали счет разгромным - 4:1. Это позволило им выйти на первое место в таблице с 10 очками в активе.

К сожалению, российский полузащитник Денис Черышев  получил травму колена на 45-й минуте поединка.

Протокол игры  
Осасуна 1:4 Валенсия
(1:0) Монкайола Хон 8'    
    26' Макси Гомес (1:1)
    50' Эрнандес Аридане (1:2)
    55' Гуэдеш Гонсалу (1:3)
    73' Альдерете Омар (1:4)
Эррера Серхио   76' Видаль Начо Эрнандес Аридане Гарсия Давид III   57' Санчес Мануэль   82' (Анхель Хосе (   82') Торро Лукас   33'   59' (Торрес Роберто (   59') Ибаньес Роберт   59' (Авила Эсекьель (   59') Монкайола Хон   90' Брашанац Дарко Гарсия Рубен   82' (Онтиверос Хавьер (   82') Кике Гарсия   82' (Перес Иньиго (   82')
Запасные: Будимир Анте Аресо Хесус Круз Хуан Хуан Перес II Унаи Гарсия Мартинес Хавьер II Ойер Санхурхо
Мамардашвили Георгий Корреа Тьерри Габриэль Паулиста Альдерете Омар   81'   83' (Дьякаби Муктар (   83') Гайя Хосе   46' (Дуро Уго (   46') Солер Карлос   28'   87' (Андре Маркос (   87') Васс Даниэль Гильямон Уго Черышев Денис   45' (Фулкье Димитри (   45') Макси Гомес Гуэдеш Гонсалу   87' (Муса Юнус (   87')
Запасные: Кошта Элдер Коба Куандреди Лато Тони Джейсон Вальехо Ману Силлессен Яспер Рачич Урош
12 сентября. Стадион "Эль-Садар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Осасуна Денис Черышев
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
12 Сентября 2021 в 19:45
Черышеву здоровья, как всегда в своем стиле, залечивает свою очередную травму...
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окончен Эспаньол 1:2 Атлетико М
окончен Осасуна 1:4 Валенсия
Идет 23 минута Кадис 0:0 Реал Сосьедад
12.09  22:00 Реал Мадрид ... Сельта 1.42 5.2 7
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