«Валенсия» разгромила «Осасуну» и возглавила Ла Лигу, Черышев получил травму

Хорошо стартовавшие в новом сезоне «Осасуна» и «Валенсия» играли в матче четвёртого тура Ла Лиги. В первом тайме команды обменялись голами, а после перерыва гости доминировали и сделали счет разгромным - 4:1. Это позволило им выйти на первое место в таблице с 10 очками в активе.

К сожалению, российский полузащитник Денис Черышев получил травму колена на 45-й минуте поединка.