«Валенсия» разгромила «Осасуну» и возглавила Ла Лигу, Черышев получил травму

Хорошо стартовавшие в новом сезоне «Осасуна» и «Валенсия» играли в матче четвёртого тура Ла Лиги. В первом тайме команды обменялись голами, а после перерыва гости доминировали и сделали счет разгромным - 4:1. Это позволило им выйти на первое место в таблице с 10 очками в активе.
К сожалению, российский полузащитник Денис Черышев получил травму колена на 45-й минуте поединка.
Протокол игры
|(1:0) Монкайола Хон 8'
|26' Макси Гомес (1:1)
|50' Эрнандес Аридане (1:2)
|55' Гуэдеш Гонсалу (1:3)
|73' Альдерете Омар (1:4)
Эррера Серхио • 76'Видаль Начо • Эрнандес Аридане • Гарсия Давид III • 57'Санчес Мануэль 82' ( Анхель Хосе ( 82') • Торро Лукас 33' 59' ( Торрес Роберто ( 59') • Ибаньес Роберт 59' ( Авила Эсекьель ( 59') • Монкайола Хон • 90'Брашанац Дарко • Гарсия Рубен 82' ( Онтиверос Хавьер ( 82') • Кике Гарсия 82' ( Перес Иньиго ( 82')
Запасные: Будимир Анте • Аресо Хесус • Круз Хуан • Хуан Перес II • Унаи Гарсия • Мартинес Хавьер II • Ойер Санхурхо
Мамардашвили Георгий • Корреа Тьерри • Габриэль Паулиста • Альдерете Омар 81' 83' ( Дьякаби Муктар ( 83') • Гайя Хосе 46' ( Дуро Уго ( 46') • Солер Карлос 28' 87' ( Андре Маркос ( 87') • Васс Даниэль • Гильямон Уго • Черышев Денис 45' ( Фулкье Димитри ( 45') • Макси Гомес • Гуэдеш Гонсалу 87' ( Муса Юнус ( 87')
Запасные: Кошта Элдер • Коба Куандреди • Лато Тони • Джейсон • Вальехо Ману • Силлессен Яспер • Рачич Урош
12 сентября. Стадион "Эль-Садар".