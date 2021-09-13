​Черышеву поставили диагноз

В воскресном матче против «Осасуны» травму получил российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. Футболист прошёл обследование, о результатах которого клуб сообщил на страницах своего официального сайта.

У Черышева было выявлено растяжение боковой медиальной связки левого колена. Сроки восстановления российского полузащитника «летучие мыши» не называют.

В сезоне 2021/2022 Денис Черышев успел провести за «Валенсию» четыре матча. В них полузащитник отметился двумя результативными передачами.

Действующий контракт Дениса Черышева с «Валенсией» рассчитан до завершения сезона 2021/2022.