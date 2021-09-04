Фекир обвинил агента в срыве трансфера в «Ливерпуль»

Набиль Фекир летом 2018 года мог перебраться в «Ливерпуль» из «Лиона», но сделка неожиданно сорвалась. Как итог, спустя некоторое время француз пополнил ряды «Бетиса».

Сам футболист в интервью британскому изданию The Times рассказал, почему три года назад он так и не оказался в английской команде. Напомним, что различные СМИ сообщали о проблемах игрока с коленом. «Мое повреждение здесь ни при чем. Во всем виноват агент, из-за которого не удалось договориться с клубом», - заявил француз.

Стоит отметить, что в трансфере Фекира был лично заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, он видел в нем потенциальную замену Филиппе Коутиньо.