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Премьер-лига

Фекир обвинил агента в срыве трансфера в «Ливерпуль»

04 Сентября 2021 • 09:07 Комментировать
Осасуна
...
Валенсия
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12.09 17:15

Набиль Фекир летом 2018 года мог перебраться в «Ливерпуль» из «Лиона», но сделка неожиданно сорвалась. Как итог, спустя некоторое время француз пополнил ряды «Бетиса».

Сам футболист в интервью британскому изданию The Times рассказал, почему три года назад он так и не оказался в английской команде. Напомним, что различные СМИ сообщали о проблемах игрока с коленом. «Мое повреждение здесь ни при чем. Во всем виноват агент, из-за которого не удалось договориться с клубом», - заявил француз.

Стоит отметить, что в трансфере Фекира был лично заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, он видел в нем потенциальную замену Филиппе Коутиньо. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бетис Набиль Фекир
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