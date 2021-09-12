Черышев травмировал колено в матче против «Осасуны»

Российский полузащитник Денис Черышев стал незаменимым для «Валенсии» с начала нового сезона. 30-летний футболист играет в каждом матче «летучих мышей». В поединке четвертого тура Ла Лиги против «Осасуны» Черышев провел на поле только первый тайм. В компенсированное время он получил сильный удар по колену и был заменен на Димитри Фулкье. Всего россиянин провел четыре матч в текущем сезоне (302 минуты) и отметился двумя результативными передачами на одноклубников.

На перерыв команды ушли при счете 1:1. На гол Хона Монкайолы на восьмой минуте левантийцы ответили результативным ударом Макси Гомеса на 26-й минуте.