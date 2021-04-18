Форвард «Реала» Карим Бензема ощущает дискомфорт после удара от Джеймса Милнера в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Как сообщает Marca, Зинедин Зидан может приберечь французского футболиста в ближайших матчах своей команды.

Бензема забил двадцать пять голов за «Реал» в тридцати шести матчах нынешнего сезона. Также француз записал на свой счёт шесть результативных передач на партнёров.

В воскресенье вечером «Реалу» предстоит провести гостевой матч испанского чемпионата против «Хетафе». На текущий момент «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице испанской Примеры.