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18 Апреля 2021, 15:55,
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Форвард «Реала» Карим Бензема ощущает дискомфорт после удара от Джеймса Милнера в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Как сообщает Marca, Зинедин Зидан может приберечь французского футболиста в ближайших матчах своей команды.
Бензема забил двадцать пять голов за «Реал» в тридцати шести матчах нынешнего сезона. Также француз записал на свой счёт шесть результативных передач на партнёров.
В воскресенье вечером «Реалу» предстоит провести гостевой матч испанского чемпионата против «Хетафе». На текущий момент «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице испанской Примеры.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема