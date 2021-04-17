Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Реал» потерял Менди из-за травмы

17 Апреля 2021, 17:36,

Защитник «Реала» Ферлан Менди угодил в лазарет. Как сообщается на официальном сайте мадридского клуба, у двадцатипятилетнего футболиста была диагностирована перегрузка камбаловидной мышцы на левой ноге.

Сроки восстановления Менди не называются, но он точно не сыграет против «Хетафе» в воскресном матче испанского чемпионата.

В лазарете «Реала» Менди присоединился к таким футболистам, как Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Дани Карвахаль и Лукас Васкес. Как видим, головной боли у главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана хватает.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от лидирующего «Атлетико» на один балл.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ферлан Менди
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола