​«Реал» потерял Менди из-за травмы

Защитник «Реала» Ферлан Менди угодил в лазарет. Как сообщается на официальном сайте мадридского клуба, у двадцатипятилетнего футболиста была диагностирована перегрузка камбаловидной мышцы на левой ноге.

Сроки восстановления Менди не называются, но он точно не сыграет против «Хетафе» в воскресном матче испанского чемпионата.

В лазарете «Реала» Менди присоединился к таким футболистам, как Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Дани Карвахаль и Лукас Васкес. Как видим, головной боли у главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана хватает.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от лидирующего «Атлетико» на один балл.