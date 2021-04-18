«Реал» чудом не проиграл «Хетафе»

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18 Апреля 2021, 23:57,
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В 31-м туре чемпионата Испании «Реал» гостил у «Хетафе» и едва унёс ноги от противника, который уже очень давно не побеждал. У ворот измотанных «Ливерпулем» игроков «королевского клуба» то и дело возникали моменты, Тибо Куртуа не раз блестяще играл в рамке, а однажды ему на помощь пришла штанга. Финальный свисток прозвучал при счете 0:0, команда Зинедина Зидана в трех очках от лидера и рискует упустить второе место, пропустив вперед «Барселону».
В параллельном матче «Вильярреал» разделался с «Леванте» (5:1).
Протокол игры
|Хетафе
|0:0
|Реал Мадрид
Сория Давид • Ньом Аллан • 58'Дьене Даконам • Тимор Давид • Оливера Матиас • Аленья Карлес 76' ( Дамиан Суарес ( 76') • Максимович Неманья • Арамбарри Мауро • Кукурелья Марк • 87'Мата Хайме 65' ( Анхель Луис ( 65' ) • 76'Унал Энес 90' ( Josete Miranda ( 90')
Запасные: Этчейта Хавьер • Портильо Франсиско • Акуругу Аманква • Кубо Такефуса • Шакла Софьян • Иглесиас Хуан • Яньес Рубен • Чема Родригес
Куртуа Тибо • Одриосола Альваро • Милитао Эдер • Чуст Виктор • Марсело Виера • Модрич Лука • Иско Аларкон • Родриго 65' ( Бензема Карим ( 65') • Асенсио Марко 78' ( Аррибас Серхио ( 78') • Винисиус Жуниор • 55'Диас Мариано 65' ( Бланко Антонио ( 65')
Запасные: Кроос Тони • Альтубе Диего • Рамон Пабло • Лунин Андрей • Гутьеррес Мигель
18 апреля. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
Протокол игры
|Леванте
|1:5
|Вильярреал
|9' Постиго Серхио (0:1)
|13' Морено Херард (0:2)
|(1:2) Малса Микаэль 21'
|63' Чуквезе Саму (1:3)
|72' Везу Рубен (1:4)
|75' Чуквезе Саму (1:5)
Айтор Фернандес • Коке Хорхе II 71' ( Гомес Даниэль ( 71') • Постиго Серхио • Дуарте Оскар 71' ( Везу Рубен ( 71') • Клерк Карлос • 85'Де Фрутос Хорхе 78' ( Сон ( 78') • Барди Энис • Малса Микаэль 79' ( Дукуре Шейк III ( 79') • Рочина Рубен 71' ( Мелеро Гонсало ( 71') • Рохер Марти • 68'Моралес Луис
Запасные: Антонио Гарсия • Леон Серхио • Карденас Дани • Робер Пьер
Асенхо Серхио • Марио Гаспар • Фойт Хуан • Торрес Пау II • Педраса Альфонсо • Чуквезе Саму 81' ( Пино Йереми ( 81') • Коклен Франсис 64' 73' ( Тригерос Мануэль ( 73') • Парехо Даниэль 81' ( Пенья Рубен ( 81') • Гомес Мойсес • Бакка Карлос 46' ( Алькасер Пако ( 46') • Морено Херард 73' ( Капу Этьен ( 73')
Запасные: Коста Хауме • Баэна Алехандро • Морено Альберто • Альбиоль Рауль • Рульи Херонимо • Фунес Мори • Ниньо Фер
18 апреля. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Хетафе
унылый матч от чемпионов , Хетафе даже был лучше по созданию опасных моментов , если бы не Куртуа , который очень прибавил к финишу , то счет был бы 3-1 в пользу Хетафе , судья испоганил матч , к концу свалились игроки на грубость с обеих сторон , и конечно же снова будет крику о неназначеном пенальти , я думаю что бы не говорил придурковатый коментатор с футбол 1 это все же большая осечка , и даже не матрасникам , а Барсе , у Реала есть еще много сильных спарингов , это Севилия , Вильяреал ... но если возмут ушастого то фиг с ним ))
Уперот хитафи... малайцы... люблю узбитыя слиуки
Посмотрел игру Хетафе – Реал. И очень удивился. Хетафе, если был бы покласснее и использовал хотя бы половину созданных голевых моментов, то Реал бы пропустил 2 – 3 гола абсолютно точно. При этом у самого Реала моментов-то и вспомнить нечего. Вот и получается, что Реал против Барсы или Атлетико настраивается и выигрывает, но против команд типа Хетафе ничего сделать не может. Это какой-то парадокс. Это урок и Барсе, и Атлетико, что с таким Реалом можно и не терять очки.