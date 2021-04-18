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«Реал» чудом не проиграл «Хетафе»

18 Апреля 2021, 23:57,

В 31-м туре чемпионата Испании «Реал» гостил у «Хетафе» и едва унёс ноги от противника, который уже очень давно не побеждал. У ворот измотанных «Ливерпулем» игроков «королевского клуба» то и дело возникали моменты, Тибо Куртуа не раз блестяще играл в рамке, а однажды ему на помощь пришла штанга. Финальный свисток прозвучал при счете 0:0, команда Зинедина Зидана в трех очках от лидера и рискует упустить второе место, пропустив вперед «Барселону».

В параллельном матче «Вильярреал» разделался с «Леванте» (5:1).

Протокол игры  
Хетафе 0:0 Реал Мадрид
Сория Давид Ньом Аллан   58' Дьене Даконам Тимор Давид Оливера Матиас Аленья Карлес   76' (Дамиан Суарес (   76') Максимович Неманья Арамбарри Мауро Кукурелья Марк   87' Мата Хайме   65' (Анхель Луис (   65'   76') Унал Энес   90' (Josete Miranda (   90')
Запасные: Этчейта Хавьер Портильо Франсиско Акуругу Аманква Кубо Такефуса Шакла Софьян Иглесиас Хуан Яньес Рубен Чема Родригес
Куртуа Тибо Одриосола Альваро Милитао Эдер Чуст Виктор Марсело Виера Модрич Лука Иско Аларкон Родриго   65' (Бензема Карим (   65') Асенсио Марко   78' (Аррибас Серхио (   78') Винисиус Жуниор   55' Диас Мариано   65' (Бланко Антонио (   65')
Запасные: Кроос Тони Альтубе Диего Рамон Пабло Лунин Андрей Гутьеррес Мигель
18 апреля. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
Протокол игры  
Леванте 1:5 Вильярреал
    9' Постиго Серхио (0:1)
    13' Морено Херард (0:2)
(1:2) Малса Микаэль 21'    
    63' Чуквезе Саму (1:3)
    72' Везу Рубен (1:4)
    75' Чуквезе Саму (1:5)
Айтор Фернандес Коке Хорхе II   71' (Гомес Даниэль (   71') Постиго Серхио Дуарте Оскар   71' (Везу Рубен (   71') Клерк Карлос   85' Де Фрутос Хорхе   78' (Сон (   78') Барди Энис Малса Микаэль   79' (Дукуре Шейк III (   79') Рочина Рубен   71' (Мелеро Гонсало (   71') Рохер Марти   68' Моралес Луис
Запасные: Антонио Гарсия Леон Серхио Карденас Дани Робер Пьер
Асенхо Серхио Марио Гаспар Фойт Хуан Торрес Пау II Педраса Альфонсо Чуквезе Саму   81' (Пино Йереми (   81') Коклен Франсис   64'   73' (Тригерос Мануэль (   73') Парехо Даниэль   81' (Пенья Рубен (   81') Гомес Мойсес Бакка Карлос   46' (Алькасер Пако (   46') Морено Херард   73' (Капу Этьен (   73')
Запасные: Коста Хауме Баэна Алехандро Морено Альберто Альбиоль Рауль Рульи Херонимо Фунес Мори Ниньо Фер
18 апреля. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Хетафе
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
19 Апреля 2021, 00:03

унылый матч от чемпионов , Хетафе даже был лучше по созданию опасных моментов , если бы не Куртуа , который очень прибавил к финишу , то счет был бы 3-1 в пользу Хетафе , судья испоганил матч , к концу свалились игроки на грубость с обеих сторон , и конечно же снова будет крику о неназначеном пенальти , я думаю что бы не говорил придурковатый коментатор с футбол 1 это все же большая осечка , и даже не матрасникам , а Барсе , у Реала есть еще много сильных спарингов , это Севилия , Вильяреал ... но если возмут ушастого то фиг с ним ))

0
Сдетствазахетафе
19 Апреля 2021, 00:02

Уперот хитафи... малайцы... люблю узбитыя слиуки

0
Шарипов Тахир
19 Апреля 2021, 00:00

Посмотрел игру Хетафе – Реал. И очень удивился. Хетафе, если был бы покласснее и использовал хотя бы половину созданных голевых моментов, то Реал бы пропустил 2 – 3 гола абсолютно точно. При этом у самого Реала моментов-то и вспомнить нечего. Вот и получается, что Реал против Барсы или Атлетико настраивается и выигрывает, но против команд типа Хетафе ничего сделать не может. Это какой-то парадокс. Это урок и Барсе, и Атлетико, что с таким Реалом можно и не терять очки.

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