«Реал» чудом не проиграл «Хетафе»

В 31-м туре чемпионата Испании «Реал» гостил у «Хетафе» и едва унёс ноги от противника, который уже очень давно не побеждал. У ворот измотанных «Ливерпулем» игроков «королевского клуба» то и дело возникали моменты, Тибо Куртуа не раз блестяще играл в рамке, а однажды ему на помощь пришла штанга. Финальный свисток прозвучал при счете 0:0, команда Зинедина Зидана в трех очках от лидера и рискует упустить второе место, пропустив вперед «Барселону».

В параллельном матче «Вильярреал» разделался с «Леванте» (5:1).