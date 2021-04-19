Куртуа – о ничьей с «Хетафе»: «Разочарован результатом, поле было тяжёлым»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал результат матча с «Хетафе» (0:0).

«Немного разочарован результатом, но сложно постоянно побеждать с таким количеством игр. У «Хетафе» очень тяжёлое и сухое поле, трудно двигать мяч на таком газоне.

Усталость? У каждого индивидуально. Я чувствую себя нормально, но возьмём Модрича, он играет каждый матч, думаю, что правильно будет дать ему отдых в одной из игр – это пошло бы на пользу, но с «Хетафе» Лука вновь отыграл 90 минут.

У нас много травм, непросто проводить ротацию», - цитирует бельгийского голкипера Marca.

«Реал» расположился на втором месте в чемпионат Испании.