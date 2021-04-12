Милитао готов покинуть «Реал» летом, клуб хочет удержать защитника

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао может покинуть клуб летом.

Как сообщает Goal, «сливочные» хотят удержать бразильского футболиста, но сам Милитао готов рассмотреть предложения от других клубов в июле. Защитника не устраивает его положение в клубе, он хочет получать больше игрового времени. Руководство «Реала» по-прежнему уверено, что Эдер способен стать ключевым игроком клуба в будущем.

23-летний бразилец принял участие лишь в десяти матчах «Реала» во всех турнирах нынешнего сезона и записал на свой счёт один забитый гол. Контракт Милитао с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.