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Милитао готов покинуть «Реал» летом, клуб хочет удержать защитника

12 Апреля 2021, 18:45,

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао может покинуть клуб летом.

Как сообщает Goal, «сливочные» хотят удержать бразильского футболиста, но сам Милитао готов рассмотреть предложения от других клубов в июле. Защитника не устраивает его положение в клубе, он хочет получать больше игрового времени. Руководство «Реала» по-прежнему уверено, что Эдер способен стать ключевым игроком клуба в будущем.

23-летний бразилец принял участие лишь в десяти матчах «Реала» во всех турнирах нынешнего сезона и записал на свой счёт один забитый гол. Контракт Милитао с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Эдер Милитао
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