Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Модрич ответил на вопрос о продлении контракта с «Реалом»

13 Апреля 2021, 20:52,

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о продлении контракта с испанским клубом.

«Переговоры продвигаются стремительно, я счастлив здесь и надеюсь, что останусь в «Реале» и на следующий сезон, больше мне нечего сказать.

Наша связка с Кроосом? Мы здорово понимаем друг друга, нам нравится играть вместе», - сказал Модрич на пресс-конференции перед матчем против «Ливерпуля».

Контракт 35-летнего хорвата с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Модрич сыграл тридцать девять матчей за мадридский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола