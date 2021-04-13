Модрич ответил на вопрос о продлении контракта с «Реалом»

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13 Апреля 2021, 20:52,
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о продлении контракта с испанским клубом.
«Переговоры продвигаются стремительно, я счастлив здесь и надеюсь, что останусь в «Реале» и на следующий сезон, больше мне нечего сказать.
Наша связка с Кроосом? Мы здорово понимаем друг друга, нам нравится играть вместе», - сказал Модрич на пресс-конференции перед матчем против «Ливерпуля».
Контракт 35-летнего хорвата с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Модрич сыграл тридцать девять матчей за мадридский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич