Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Марсело – о ничьей с «Хетафе»: «У нас было мало времени на отдых»

19 Апреля 2021, 00:51,

Защитник «Реала» Марсело пообщался с журналистами после матча с «Хетафе» (0:0).

«У нас было мало времени на отдых, но жаловаться нет смысла. Мы должны продолжать выкладывать на полную, таков сейчас футбол.

Борьба за чемпионство? У соперников тоже будут важные игры, нужно побеждать в оставшихся матчах. Чемпионат Испании непредсказуем, победитель определится в последний момент. Мы стараемся выиграть все турниры, в которых участвуем, сделаем всё возможное, чтобы порадовать болельщиков», - цитирует Марсело Marca.

«Реал» расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Хетафе, Марсело
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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Апреля 2021, 00:58

Ага, особенно ты мало отдыхал.... Поэтому так "красиво" играл... Пи..дуй в Турин, там тебя гелевый заждался... Там на пару будете отдыхать.. В ЛЕ... Хе-хе...

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