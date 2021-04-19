Марсело – о ничьей с «Хетафе»: «У нас было мало времени на отдых»

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19 Апреля 2021, 00:51,
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Защитник «Реала» Марсело пообщался с журналистами после матча с «Хетафе» (0:0).
«У нас было мало времени на отдых, но жаловаться нет смысла. Мы должны продолжать выкладывать на полную, таков сейчас футбол.
Борьба за чемпионство? У соперников тоже будут важные игры, нужно побеждать в оставшихся матчах. Чемпионат Испании непредсказуем, победитель определится в последний момент. Мы стараемся выиграть все турниры, в которых участвуем, сделаем всё возможное, чтобы порадовать болельщиков», - цитирует Марсело Marca.
«Реал» расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Хетафе, Марсело
Ага, особенно ты мало отдыхал.... Поэтому так "красиво" играл... Пи..дуй в Турин, там тебя гелевый заждался... Там на пару будете отдыхать.. В ЛЕ... Хе-хе...