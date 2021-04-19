Марсело – о ничьей с «Хетафе»: «У нас было мало времени на отдых»

Защитник «Реала» Марсело пообщался с журналистами после матча с «Хетафе» (0:0).

«У нас было мало времени на отдых, но жаловаться нет смысла. Мы должны продолжать выкладывать на полную, таков сейчас футбол.

Борьба за чемпионство? У соперников тоже будут важные игры, нужно побеждать в оставшихся матчах. Чемпионат Испании непредсказуем, победитель определится в последний момент. Мы стараемся выиграть все турниры, в которых участвуем, сделаем всё возможное, чтобы порадовать болельщиков», - цитирует Марсело Marca.

«Реал» расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.