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«Барселона» потеснила «Реал» с первого места в рейтинге стоимости клубов

12 Апреля 2021, 20:44,

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» больше не самые дорогие футбольные клубы на планете. В первый раз за 17 лет рейтинг Forbes возглавил другой европейский гранд - «Барселона». При этом разница в стоимости ведущих испанских клубов просто символическая. Добавим, что в первой двадцатке рейтинга почти половина участников из Премьер-лиги Англии. Что касается увеличения стоимости за последние два года, то в топ-10 лидируют «ПСЖ» (+129%), «Ливерпуль» (+88%) и «Манчестер Сити» (+49%).

1. «Барселона». Оценочная стоимость — $4,76 млрд; изменение стоимости за два года: +18%;

2. «Реал» — $4,75 млрд; +12%;

3. «Бавария» — $4,215 млрд; +29%;

4. «Манчестер Юнайтед» — $4,2 млрд; +10%;

5. «Ливерпуль» — $4,1 млрд; +88%;

6. «Манчестер Сити» — $4 млрд; +49%;

7. «Челси» — $3,2 млрд; +24%;

8. «Арсенал» — $2,8 млрд; + 23%;

9. «ПСЖ» — $2,5 млрд; +129;

10. «Тоттенхэм» — $2,3 млрд; +42.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Бавария
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