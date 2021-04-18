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​«Реал» отправил футболиста на карантин

18 Апреля 2021, 13:08,

«Реал» посредством своего официального сайта объявил об уходе на карантин полузащитника Федерико Вальверде. Его тест на коронавирус отрицательный, но он контактировал с человеком, у которого была выявлена эта инфекция.

Таким образом, Вальверде не сможет помочь «Реалу» в воскресном поединке против «Хетафе», который стартует в десять часов вечера по московскому времени.

В двадцати восьми матчах за «Реал» в нынешнем сезоне Федерико Вальверде записал на свой счёт три гола и один результативный пас.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Федерико Вальверде
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Комментарии (1)
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Super fanat
18 Апреля 2021, 13:28

Невелика потеря, но может поспособствовать предотвращению больших потерь в команде! Правильное решение от Реала. А Вальверде всегда ждем в строю, когда угроза будет полностью предотвращена.

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