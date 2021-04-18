​«Реал» отправил футболиста на карантин

«Реал» посредством своего официального сайта объявил об уходе на карантин полузащитника Федерико Вальверде. Его тест на коронавирус отрицательный, но он контактировал с человеком, у которого была выявлена эта инфекция.

Таким образом, Вальверде не сможет помочь «Реалу» в воскресном поединке против «Хетафе», который стартует в десять часов вечера по московскому времени.

В двадцати восьми матчах за «Реал» в нынешнем сезоне Федерико Вальверде записал на свой счёт три гола и один результативный пас.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.