​«Реал» отправил футболиста на карантин

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18 Апреля 2021, 13:08,
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«Реал» посредством своего официального сайта объявил об уходе на карантин полузащитника Федерико Вальверде. Его тест на коронавирус отрицательный, но он контактировал с человеком, у которого была выявлена эта инфекция.
Таким образом, Вальверде не сможет помочь «Реалу» в воскресном поединке против «Хетафе», который стартует в десять часов вечера по московскому времени.
В двадцати восьми матчах за «Реал» в нынешнем сезоне Федерико Вальверде записал на свой счёт три гола и один результативный пас.
«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Федерико Вальверде
Невелика потеря, но может поспособствовать предотвращению больших потерь в команде! Правильное решение от Реала. А Вальверде всегда ждем в строю, когда угроза будет полностью предотвращена.