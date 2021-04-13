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Дембеле в последних матчах играет через боль, его беспокоит паховая грыжа

13 Апреля 2021, 23:19,

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле в последних матчах играет через боль.

Как сообщает Cope, француза уже несколько недель беспокоит паховая грыжа. Дембеле проходит консервативный курс лечения и работает над тем, чтобы не усугубить ситуацию.

23-летний нападающий принял участие в тридцати семи матчах «Барселоны» во всех турнирах нынешнего сезона, забил десять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Дембеле с каталонцами рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в пятьдесят миллионов евро. В последнее время в СМИ появляются слухи, что «Барселона» планирует продлить соглашение с Усманом.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Усман Дембеле
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