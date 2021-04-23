Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Месси подарил партнёрам 28 пенальти

23 Апреля 2021, 23:08,

В четверг «Барселона» разгромила «Хетафе» в матче Ла Лиги со счётом 5:2. Форвард Лионель Месси мог оформить хет-трик, но на 90-й минуте уступил право пробить пенальти напарнику по линии атаки Антуану Гризманну. Аргентинец на четыре гола опережает ближайшего конкурента в гонке бомбардиров Ла Лиги и делит второе место с Криштиану Роналду в борьбе за европейскую «Золотую бутсу».

Как сообщает Barca Blaugranes, это уже 28-й случай, когда Месси отдавал партнерам возможность нанести удар с 11-метровой отметки. Чаше всего такие «подарки» получал Неймар (11), а также Луис Суарес (9), Самюэль Это’о (3), Антуан Гризманн (2), Филиппе Коутиньо (2) и Златан Ибрагимович (1).

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Alex1972
23 Апреля 2021, 23:29

41 вместе со сборной.... Гею этот бриллиантовый рекорд не побить никогда.... Хе..

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