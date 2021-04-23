«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд

В 32-м туре Ла Лиги «Барселона» играла против «Хетафе», по всем статьям одолела противника, но убила интригу только в самой концовке. Лионель Месси начал поединок с удара в перекладину, а затем оформил дубль и стал единственным игроком, который забивал 25 и больше голов в лиге на протяжении 12 сезонов подряд. Также отметим невероятный по глупости автогол Софьяна Шакла, который не глядя отдавал мяч голкиперу. В итоге 5:2, «Барселона» вышла на третье место с отставанием от «Атлетико» в пять очков и с матчем в запасе.