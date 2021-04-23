«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд

|
23 Апреля 2021, 00:51,
|
|
В 32-м туре Ла Лиги «Барселона» играла против «Хетафе», по всем статьям одолела противника, но убила интригу только в самой концовке. Лионель Месси начал поединок с удара в перекладину, а затем оформил дубль и стал единственным игроком, который забивал 25 и больше голов в лиге на протяжении 12 сезонов подряд. Также отметим невероятный по глупости автогол Софьяна Шакла, который не глядя отдавал мяч голкиперу. В итоге 5:2, «Барселона» вышла на третье место с отставанием от «Атлетико» в пять очков и с матчем в запасе.
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель 8'
|12' Ленгле Клеман (1:1)
|(2:1) Шакла Софьян 28'
|(3:1) Месси Лионель 33'
|69' Унал Энес (3:2)
|(4:2) Араухо Рональд 87'
|(5:2) Гризманн Антуан 90'
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар 75' ( Юмтити Самуэль ( 75') • Пике Херард 46' ( Мориба Илайкс ( 46') • Ленгле Клеман 6' 46' ( Араухо Рональд ( 46' ) • 68'Роберто Серхи 64' ( Тринкан Франсишку ( 64') • Де Йонг Френки • Бускетс Серхио • Гонсалес Педро • Альба Жорди • Гризманн Антуан • Месси Лионель
Запасные: Пуч Рикард • Фирпо Жуниор • Пенья Иньяки • Дест Серджино • Фернандес Матеус • Де ла Фуэнте Конрад • Пьянич Миралем • Тенас Арнау
Сория Давид • Дамиан Суарес • Дьене Даконам • Шакла Софьян • Кукурелья Марк 46' ( Абдулаи Сабит ( 46') • Аленья Карлес 46' ( Акуругу Аманква ( 46') • Чема Родригес 76' ( Josete Miranda ( 76') • Максимович Неманья 46' ( Арамбарри Мауро ( 46') • Иглесиас Хуан • Анхель Луис 63' ( Унал Энес ( 63') • Кубо Такефуса
Запасные: Этчейта Хавьер • Портильо Франсиско • Ньянг Мамор • Тимор Давид • Яньес Рубен • Мата Хайме • Поведа Дарио
22 апреля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Хетафе
Хорошая игра, рад за Гриза, забил пеналь наконец - то. Но и Лео молодчик, забил, дал ассист и не пожадничал пеналь отдав французу.
Хороший матч, сами поиграли и сопернику дали. Так можно написать, посмотрев только первый тайм. За второй, до гола Араухо, можно поставить двойку. Ладно, отдаете инициативу и ждете зон для контратак, ну так бегите. В результате пеналь не нужный, и могли напороться, но в этот раз обошлось. Могли напороться, потому что защи привозят, по-прежнему никакой уверенности, хоть и с басками в кубке не дали вообще шансов сопернику.
Роберто уныл, получает мяи и не знает, что делать. Скорость не включает, атаки тормозит, похоже на позиции справа мы его не увидим больше. Мингеса хорош, прибавляет сильно, чет Куману сильно не понравилось и заменил его, упустил причину. Наорал в итоге и руку пожал, не смотря на игрока, напряжение чувствовалось. Де Йонг играет уже без порицаний, похвально. Гриз так себе, как обычно не выделялся, где-то участвовал в розыгрыше мяча, хоть не тень. Месси на уровне, хорошие голы.
Нужно выигрывать все свои матчи, но надеюсь будет уроком, что даже преимущество в 2 мяча ничего не дает.
Шанс не чемпионство Барсы сохраняется. Не лучшая игра, но счет крупный, и три очка есть. Не хочется давать оценки игрокам, но в целом уровень пока до лучшего не дотягивает. Но это скорее всего трудности перестройки команды. Но Мессизависимость очевидно сохраняется.
Зрелищный первый тайм и второй, который обнажил все наши проблемы.
Вот поэтому мы проигрываем Классико - у нас нет хребта. Это пока, но болезненно. Много на поле пионеров, которые вешают нос при первом повороте судьбы к нам спиной.
И второе, но совсем не новое - Месси это 80% атаки Барсы. Играет гений - соперник не успевает вынимать, не играет - всё, сливаем воду. Сегодня ярчайший тому пример.
Серхи превратился в тень.
Счёт хорош, особенно в забитых. Но как вспомнишь, что не будь одного игрока на поле и тогда смешной Хетафе уехал бы с победой.
хорошая игра по характеру. во втором тайме Барса отдала инициативу, но Куман сумел перестроить команду, и выход Умтити оказался очень полезным. с Менгесой будет видимо разговор после матча. Ленгле с Араухо косякнули, но Рональд исправился. Бускетс - один из лучших сегодня. Гриз весь матч сидел в тени Месси, но хоть пенальти и гол соорудил.
Мееси - пока единственный, кто был заточен на атаку. и вытащил.
всех cules - с победой! гонка продолжается!
С победой, pol-black!
Пропустил вопрос Менгесы. Что не так?