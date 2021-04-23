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«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд

23 Апреля 2021, 00:51,

В 32-м туре Ла Лиги «Барселона» играла против «Хетафе», по всем статьям одолела противника, но убила интригу только в самой концовке. Лионель Месси начал поединок с удара в перекладину, а затем оформил дубль и стал единственным игроком, который забивал 25 и больше голов в лиге на протяжении 12 сезонов подряд. Также отметим невероятный по глупости автогол Софьяна Шакла, который не глядя отдавал мяч голкиперу. В итоге 5:2, «Барселона» вышла на третье место с отставанием от «Атлетико» в пять очков и с матчем в запасе.

Протокол игры  
Барселона 5:2 Хетафе
(1:0) Месси Лионель 8'    
    12' Ленгле Клеман (1:1)
(2:1) Шакла Софьян 28'    
(3:1) Месси Лионель 33'    
    69' Унал Энес (3:2)
(4:2) Араухо Рональд 87'    
(5:2) Гризманн Антуан 90'    
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар   75' (Юмтити Самуэль (   75') Пике Херард   46' (Мориба Илайкс (   46') Ленгле Клеман   6'   46' (Араухо Рональд (   46'   68') Роберто Серхи   64' (Тринкан Франсишку (   64') Де Йонг Френки Бускетс Серхио Гонсалес Педро Альба Жорди Гризманн Антуан Месси Лионель
Запасные: Пуч Рикард Фирпо Жуниор Пенья Иньяки Дест Серджино Фернандес Матеус Де ла Фуэнте Конрад Пьянич Миралем Тенас Арнау
Сория Давид Дамиан Суарес Дьене Даконам Шакла Софьян Кукурелья Марк   46' (Абдулаи Сабит (   46') Аленья Карлес   46' (Акуругу Аманква (   46') Чема Родригес   76' (Josete Miranda (   76') Максимович Неманья   46' (Арамбарри Мауро (   46') Иглесиас Хуан Анхель Луис   63' (Унал Энес (   63') Кубо Такефуса
Запасные: Этчейта Хавьер Портильо Франсиско Ньянг Мамор Тимор Давид Яньес Рубен Мата Хайме Поведа Дарио
22 апреля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Хетафе
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Комментарии (6)
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1
artur_one
23 Апреля 2021, 01:25

Хорошая игра, рад за Гриза, забил пеналь наконец - то. Но и Лео молодчик, забил, дал ассист и не пожадничал пеналь отдав французу.

1
Bartimeus
23 Апреля 2021, 01:05

Хороший матч, сами поиграли и сопернику дали. Так можно написать, посмотрев только первый тайм. За второй, до гола Араухо, можно поставить двойку. Ладно, отдаете инициативу и ждете зон для контратак, ну так бегите. В результате пеналь не нужный, и могли напороться, но в этот раз обошлось. Могли напороться, потому что защи привозят, по-прежнему никакой уверенности, хоть и с басками в кубке не дали вообще шансов сопернику.
Роберто уныл, получает мяи и не знает, что делать. Скорость не включает, атаки тормозит, похоже на позиции справа мы его не увидим больше. Мингеса хорош, прибавляет сильно, чет Куману сильно не понравилось и заменил его, упустил причину. Наорал в итоге и руку пожал, не смотря на игрока, напряжение чувствовалось. Де Йонг играет уже без порицаний, похвально. Гриз так себе, как обычно не выделялся, где-то участвовал в розыгрыше мяча, хоть не тень. Месси на уровне, хорошие голы.
Нужно выигрывать все свои матчи, но надеюсь будет уроком, что даже преимущество в 2 мяча ничего не дает.

2
Шарипов Тахир
23 Апреля 2021, 00:59

Шанс не чемпионство Барсы сохраняется. Не лучшая игра, но счет крупный, и три очка есть. Не хочется давать оценки игрокам, но в целом уровень пока до лучшего не дотягивает. Но это скорее всего трудности перестройки команды. Но Мессизависимость очевидно сохраняется.

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3
779
23 Апреля 2021, 00:56

Зрелищный первый тайм и второй, который обнажил все наши проблемы.
Вот поэтому мы проигрываем Классико - у нас нет хребта. Это пока, но болезненно. Много на поле пионеров, которые вешают нос при первом повороте судьбы к нам спиной.
И второе, но совсем не новое - Месси это 80% атаки Барсы. Играет гений - соперник не успевает вынимать, не играет - всё, сливаем воду. Сегодня ярчайший тому пример.
Серхи превратился в тень.
Счёт хорош, особенно в забитых. Но как вспомнишь, что не будь одного игрока на поле и тогда смешной Хетафе уехал бы с победой.

4
pol-black
23 Апреля 2021, 00:56

хорошая игра по характеру. во втором тайме Барса отдала инициативу, но Куман сумел перестроить команду, и выход Умтити оказался очень полезным. с Менгесой будет видимо разговор после матча. Ленгле с Араухо косякнули, но Рональд исправился. Бускетс - один из лучших сегодня. Гриз весь матч сидел в тени Месси, но хоть пенальти и гол соорудил.
Мееси - пока единственный, кто был заточен на атаку. и вытащил.
всех cules - с победой! гонка продолжается!

0
779
23 Апреля 2021, 00:58

С победой, pol-black!
Пропустил вопрос Менгесы. Что не так?

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