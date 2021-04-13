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«Барселона» хочет продлить контракт с Роберто

13 Апреля 2021, 22:16,

«Барселона» планирует продлить контракт с защитником Серхи Роберто.

Как сообщил журналист Маттео Моретто в «Твиттере», каталонский клуб уже начал переговоры с Роберто, «Барселона» планирует продлить соглашение до 2024 года. Отмечается, что пока стороны далеки от договорённости, футболиста не устраивает финансовая сторона предложения.

В нынешнем сезоне 29-летний испанец сыграл тринадцать матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Роберто с родным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в двадцать пять миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Серхи Роберто
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