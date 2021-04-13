«Барселона» хочет продлить контракт с Роберто

«Барселона» планирует продлить контракт с защитником Серхи Роберто.

Как сообщил журналист Маттео Моретто в «Твиттере», каталонский клуб уже начал переговоры с Роберто, «Барселона» планирует продлить соглашение до 2024 года. Отмечается, что пока стороны далеки от договорённости, футболиста не устраивает финансовая сторона предложения.

В нынешнем сезоне 29-летний испанец сыграл тринадцать матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Роберто с родным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в двадцать пять миллионов евро.