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Куман: «УЕФА волнуют только деньги»

21 Апреля 2021, 16:41,

Рулевой «Барселоны» Рональд Куман раскритиковал УЕФА, рассуждая о приостановке проекта под названием «Суперлига».

«Я не хочу много говорить о Суперлиге, но я согласен с публикацией Пике в Twitter», - сказал Куман. В публикации Пике речь шла о том, что футбол принадлежит болельщикам.

«Но есть футболисты, которые в этом сезоне провели невероятное количество матчей. УЕФА игнорирует игроков, заставляя их играть слишком много. Для УЕФА важны только деньги. Посмотрите на наше расписание этого сезона», - высказался Куман во время пресс-конференции.

В четверг «Барселона» проведёт домашний матч испанского чемпионата против «Хетафе».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, УЕФА, Рональд Куман
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Комментарии (1)
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overkill666
21 Апреля 2021, 17:10

да, безусловно в УЕФА, да и в ФИФА нужна реформы, но говорить «УЕФА волнуют только деньги», учавствуя в Суперлиге - такое себе...

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