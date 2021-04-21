Куман: «УЕФА волнуют только деньги»

Рулевой «Барселоны» Рональд Куман раскритиковал УЕФА, рассуждая о приостановке проекта под названием «Суперлига».

«Я не хочу много говорить о Суперлиге, но я согласен с публикацией Пике в Twitter», - сказал Куман. В публикации Пике речь шла о том, что футбол принадлежит болельщикам.

«Но есть футболисты, которые в этом сезоне провели невероятное количество матчей. УЕФА игнорирует игроков, заставляя их играть слишком много. Для УЕФА важны только деньги. Посмотрите на наше расписание этого сезона», - высказался Куман во время пресс-конференции.

В четверг «Барселона» проведёт домашний матч испанского чемпионата против «Хетафе».