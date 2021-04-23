Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Месси обновил рекорд чемпионата Испании

23 Апреля 2021, 08:03,

В рамках 31-го тура чемпионата Испании состоялся поединок между каталонской «Барселоной» и «Хетафе». Подопечные Рональда Кумана отпраздновали крупную победу со счетом 5:2.

В составе «сине-гранатовых» двумя голами отметился нападающий Лионель Месси. Теперь на его счету 25 забитых мячей в Примере.

Согласно информации Squawka Football, 33-летний аргентинец является единственным футболистом, забившим не менее 25 голов в 12 сезонах чемпионата Испании подряд.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Месси рассчитано до лета 2021-го года. СМИ сообщали об интересе к опытному бомбардиру со стороны «Манчестер Сити» и французского «ПСЖ».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Рустем Белялов
23 Апреля 2021, 21:22

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