Месси обновил рекорд чемпионата Испании

В рамках 31-го тура чемпионата Испании состоялся поединок между каталонской «Барселоной» и «Хетафе». Подопечные Рональда Кумана отпраздновали крупную победу со счетом 5:2.

В составе «сине-гранатовых» двумя голами отметился нападающий Лионель Месси. Теперь на его счету 25 забитых мячей в Примере.

Согласно информации Squawka Football, 33-летний аргентинец является единственным футболистом, забившим не менее 25 голов в 12 сезонах чемпионата Испании подряд.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Месси рассчитано до лета 2021-го года. СМИ сообщали об интересе к опытному бомбардиру со стороны «Манчестер Сити» и французского «ПСЖ».