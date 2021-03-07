Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Барселона» спокойно обыграла «Осасуну»

07 Марта 2021, 00:51,

В 26-м туре чемпионата Испании «Барселона» гостила у «Осасуны». В первом тайме хозяева имели минимум два момента, а вот соперник свой редкий шанс использовал - Хорди Альба получил мяч на ход от Лионеля Месси и открыл счет. Ближе к концу игры вышедший на замену Илайс Мориба технично сработал на линии штрафной и отправил мяч в сетку ворот.

2:0, и «Барселона» всего в двух очках от лидера.

Протокол игры  
Осасуна 0:2 Барселона
    30' Альба Жорди (0:1)
    83' Мориба Илайкс (0:2)
Эррера Серхио Видаль Начо Эрнандес Аридане Гарсия Давид III Санчес Мануэль Торрес Роберто   84' (Ойер Санхурхо (   84') Торро Лукас   84' (Гальего Энрике (   84') Монкайола Хон Барха Энрике   62' (Хони Родригес (   62') Кальери Хонатан   71' (Будимир Анте (   71') Гарсия Рубен   70' (Адриан Лопес (   70')
Запасные: Круз Хуан Хуан Перес II Унаи Гарсия Мартинес Иван Брашанац Дарко Мартинес Хавьер II Рамальо Чимено
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар Ленгле Клеман Юмтити Самуэль   27'   46' (Дембеле Усман (   46') Дест Серджино Де Йонг Френки Бускетс Серхио   67' (Мориба Илайкс (   67') Гонсалес Педро   87' (Пуч Рикард (   87') Альба Жорди   87' (Фирпо Жуниор (   87') Месси Лионель Гризманн Антуан   67' (Брайтвайт Мартин (   67')
Запасные: Тринкан Франсишку Пенья Иньяки Нето Мурара Фернандес Матеус Пьянич Миралем
06 марта. Стадион "Эль-Садар".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Осасуна
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Комментарии (6)
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3
ARTUR
07 Марта 2021, 00:59

Вышли слегка расхлябаные , брака много , и как мне показалось опять без огонька , но с уверенностью что выиграют , и было ощущение что прибавить могут , Куман молодец , по отношению к молодежи , дает всем поиграть . Марибо мне кажется со своими данными может пошуметь в футболе , главное что бы был коуч который даст ему увереность . Жду завтрашнего дерби ))) Интрига продолжается

4
pol-black
07 Марта 2021, 00:58

уж больно спокойная игра была от Барсы. памплонцы же всё время старались ужалить. хорошо, что Умтити убрали с поля. Гриз снова ничем не отметился. вообще у команды было много ошибок во взаимодействии, пасов в никуда. Месси снова в основном обострял, сам выходил на удар намного реже чем раньше. Альба умница, надеюсь что с рукой у него ничего серьёзного. Мориба тоже отлично себя проявляет. Дест много терял мяч, в борьбе он не силён.
а так в целом неплохо отыграли, взяли важные очки. теперь смотрим на завтрашнее дерби.
всех cules - с победой!

2
Шарипов Тахир
07 Марта 2021, 00:58

Взяли три очка. Это очень хорошо. Но игра то запоминается другим. Как уже написали многие в онлайн - трансляции. Много неточности в передачах, совсем мало ударов по воротам, отсутствует тонкая и умная игра в атаке. Радуемся уже тому, что не привезли гол себе или пенальти. Это, конечно же, не придает особой веры в успех игры против ПСЖ. Видимо, будем довольствоваться кубком, если сможем настроиться на Атлетик, и надеяться, что в борьбе за чемпионство повезет.

4
779
07 Марта 2021, 00:54

Говорить о качественном скачке оснований нет, но то что игра Барсы стала строже, внимательнее и определённо вменяемой - это точно. Во всяком случае, в сравнении с дичайшим унынием осени, поводов для раздражения гораздо меньше. Правда, это всего 3-4 последних тура.
Заметно сегодня было - проигрываем весь воздух у себя в штрафной. Нет Пике.
Гол после связки Месси-Альба как для учебника.
Морибо с дебютным. Хорошо бы появилась конкуренция у сложного Дембеле.
Все с победой!

1
pol-black
07 Марта 2021, 01:00

с победой! когда Морибо забил, я подумал сначала, что Усман приложился. конкуренция будет неплохой, если паренька не задвинут в запас.

0
779
07 Марта 2021, 01:02

Да, pol-black, оченно они похожи. Правда, чисто интуитивно, Морибо кажется более основательным.

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