«Барселона» спокойно обыграла «Осасуну»

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07 Марта 2021, 00:51,
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В 26-м туре чемпионата Испании «Барселона» гостила у «Осасуны». В первом тайме хозяева имели минимум два момента, а вот соперник свой редкий шанс использовал - Хорди Альба получил мяч на ход от Лионеля Месси и открыл счет. Ближе к концу игры вышедший на замену Илайс Мориба технично сработал на линии штрафной и отправил мяч в сетку ворот.
2:0, и «Барселона» всего в двух очках от лидера.
Протокол игры
|30' Альба Жорди (0:1)
|83' Мориба Илайкс (0:2)
Эррера Серхио • Видаль Начо • Эрнандес Аридане • Гарсия Давид III • Санчес Мануэль • Торрес Роберто 84' ( Ойер Санхурхо ( 84') • Торро Лукас 84' ( Гальего Энрике ( 84') • Монкайола Хон • Барха Энрике 62' ( Хони Родригес ( 62') • Кальери Хонатан 71' ( Будимир Анте ( 71') • Гарсия Рубен 70' ( Адриан Лопес ( 70')
Запасные: Круз Хуан • Хуан Перес II • Унаи Гарсия • Мартинес Иван • Брашанац Дарко • Мартинес Хавьер II • Рамальо Чимено
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар • Ленгле Клеман • Юмтити Самуэль 27' 46' ( Дембеле Усман ( 46') • Дест Серджино • Де Йонг Френки • Бускетс Серхио 67' ( Мориба Илайкс ( 67') • Гонсалес Педро 87' ( Пуч Рикард ( 87') • Альба Жорди 87' ( Фирпо Жуниор ( 87') • Месси Лионель • Гризманн Антуан 67' ( Брайтвайт Мартин ( 67')
Запасные: Тринкан Франсишку • Пенья Иньяки • Нето Мурара • Фернандес Матеус • Пьянич Миралем
06 марта. Стадион "Эль-Садар".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Осасуна
Вышли слегка расхлябаные , брака много , и как мне показалось опять без огонька , но с уверенностью что выиграют , и было ощущение что прибавить могут , Куман молодец , по отношению к молодежи , дает всем поиграть . Марибо мне кажется со своими данными может пошуметь в футболе , главное что бы был коуч который даст ему увереность . Жду завтрашнего дерби ))) Интрига продолжается
уж больно спокойная игра была от Барсы. памплонцы же всё время старались ужалить. хорошо, что Умтити убрали с поля. Гриз снова ничем не отметился. вообще у команды было много ошибок во взаимодействии, пасов в никуда. Месси снова в основном обострял, сам выходил на удар намного реже чем раньше. Альба умница, надеюсь что с рукой у него ничего серьёзного. Мориба тоже отлично себя проявляет. Дест много терял мяч, в борьбе он не силён.
а так в целом неплохо отыграли, взяли важные очки. теперь смотрим на завтрашнее дерби.
всех cules - с победой!
Взяли три очка. Это очень хорошо. Но игра то запоминается другим. Как уже написали многие в онлайн - трансляции. Много неточности в передачах, совсем мало ударов по воротам, отсутствует тонкая и умная игра в атаке. Радуемся уже тому, что не привезли гол себе или пенальти. Это, конечно же, не придает особой веры в успех игры против ПСЖ. Видимо, будем довольствоваться кубком, если сможем настроиться на Атлетик, и надеяться, что в борьбе за чемпионство повезет.
Говорить о качественном скачке оснований нет, но то что игра Барсы стала строже, внимательнее и определённо вменяемой - это точно. Во всяком случае, в сравнении с дичайшим унынием осени, поводов для раздражения гораздо меньше. Правда, это всего 3-4 последних тура.
Заметно сегодня было - проигрываем весь воздух у себя в штрафной. Нет Пике.
Гол после связки Месси-Альба как для учебника.
Морибо с дебютным. Хорошо бы появилась конкуренция у сложного Дембеле.
Все с победой!
с победой! когда Морибо забил, я подумал сначала, что Усман приложился. конкуренция будет неплохой, если паренька не задвинут в запас.
Да, pol-black, оченно они похожи. Правда, чисто интуитивно, Морибо кажется более основательным.