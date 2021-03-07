«Барселона» спокойно обыграла «Осасуну»

В 26-м туре чемпионата Испании «Барселона» гостила у «Осасуны». В первом тайме хозяева имели минимум два момента, а вот соперник свой редкий шанс использовал - Хорди Альба получил мяч на ход от Лионеля Месси и открыл счет. Ближе к концу игры вышедший на замену Илайс Мориба технично сработал на линии штрафной и отправил мяч в сетку ворот.

2:0, и «Барселона» всего в двух очках от лидера.