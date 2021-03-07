​18-летний Мориба забил дебютный гол за «Барселону»

В субботу вечером «Барселона» проводит гостевой матч чемпионата против «Осасуны». На экваторе второго тайма на замену в составе каталонцев вышел восемнадцатилетний Илайкс Мориба, который только в средине февраля дебютировал за первую команду.

На восемьдесят третьей минуте Мориба отметился забитым голом. После передачи от Лионеля Месси молодой игрок сделал ложный замах правой ногой и точно пробил левой ногой со средней дистанции.

Напомним, что Мориба в феврале стал самым молодым игроком XXI века, которому удалось отдать голевой пас в дебютном матче Ла Лиги.