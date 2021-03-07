​18-летний Мориба забил дебютный гол за «Барселону»

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07 Марта 2021, 00:46,
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В субботу вечером «Барселона» проводит гостевой матч чемпионата против «Осасуны». На экваторе второго тайма на замену в составе каталонцев вышел восемнадцатилетний Илайкс Мориба, который только в средине февраля дебютировал за первую команду.
На восемьдесят третьей минуте Мориба отметился забитым голом. После передачи от Лионеля Месси молодой игрок сделал ложный замах правой ногой и точно пробил левой ногой со средней дистанции.
Напомним, что Мориба в феврале стал самым молодым игроком XXI века, которому удалось отдать голевой пас в дебютном матче Ла Лиги.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Илайкс Мориба