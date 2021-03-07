Мориба: «Воспоминания о дебютном голе унесу с собой в могилу»

Восемнадцатилетний хавбек «Барселоны» Илайкс Мориба в субботу забил дебютный гол за первую команду, расписавшись в воротах «Осасуны». Футболист дал комментарий для клубного ТВ каталонцев.

«Лео сделал хороший пас, а дальше я не знаю, как я пробил. Слава Богу, попал. Я никогда не забуду этот гол и воспоминания о нём унесу с собой в могилу.

Опытные футболисты помогают молодым, дают советы. Месси говорит, чтобы я как можно чаще подходил к штрафной и занимал позицию для удара. Я хочу посвятить этот гол своему отцу и Ла Масии [академии «Барселоны»].

Гонка за титулом Ла Лиги для нас не закончилась. Мы будем сражаться до конца, это в ДНК «Барселоны», чему нас учили в Ла Масии», - сказал Мориба.