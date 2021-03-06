Новая домашняя форма «Барселоны»

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06 Марта 2021, 12:46,
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В сети гуляет снимок новой домашней экипировки каталонской «Барселоны» на следующий сезон. Футболка оформлена в традиционных для клуба сине-гранатовых цветах.
Официальная презентация формы должна пройти в конце нынешнего сезона Примеры.
После 25 проведенных туров испанского чемпионата «Барселона» набрала 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Рональда Кумана отстают от лидирующего «Атлетико» на пять баллов.
Ближайший матч каталонский коллектив проведет на выезде против «Осасуны». Игра состоится в Памплоне шестого марта, начало - 23:00 по московскому времени.
[#LaLiga] Voici ce à quoi devrait ressembler le maillot du Barça la saison prochaine.— Footballogue (@Footballogue) March 5, 2021
( @Footy_Headlines) pic.twitter.com/UgFBiGiadW
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона