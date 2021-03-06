Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Новая домашняя форма «Барселоны»

06 Марта 2021, 12:46,

В сети гуляет снимок новой домашней экипировки каталонской «Барселоны» на следующий сезон. Футболка оформлена в традиционных для клуба сине-гранатовых цветах.

Официальная презентация формы должна пройти в конце нынешнего сезона Примеры.

После 25 проведенных туров испанского чемпионата «Барселона» набрала 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Рональда Кумана отстают от лидирующего «Атлетико» на пять баллов.

Ближайший матч каталонский коллектив проведет на выезде против «Осасуны». Игра состоится в Памплоне шестого марта, начало - 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона
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