Новая домашняя форма «Барселоны»

В сети гуляет снимок новой домашней экипировки каталонской «Барселоны» на следующий сезон. Футболка оформлена в традиционных для клуба сине-гранатовых цветах.

Официальная презентация формы должна пройти в конце нынешнего сезона Примеры.

После 25 проведенных туров испанского чемпионата «Барселона» набрала 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Рональда Кумана отстают от лидирующего «Атлетико» на пять баллов.

Ближайший матч каталонский коллектив проведет на выезде против «Осасуны». Игра состоится в Памплоне шестого марта, начало - 23:00 по московскому времени.