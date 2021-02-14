Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Реал» не испытал проблем в матче с «Валенсией»

14 Февраля 2021, 20:08,

В двадцать третьем туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на своём поле принимал «Валенсию».

«Сливочные» активно начали матч и уже на двенадцатой минуте точным ударом отметился Бензема. Под занавес первого тайма защитники «Валенсии» упустили в своей штрафной площади Крооса, который уверенно воспользовался своим шансом. Мадридцы продолжили атаковать и во второй половине, на 61-й минуте встречи Менди отправил мяч в сетку, но арбитры взятие ворот отменили, зафиксировав положение «вне игры» у Ферлана.

«Реал» по итогам тура остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Валенсия» расположилась на двенадцатой строчке.

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:0 Валенсия
(1:0) Бензема Карим 12'    
(2:0) Кроос Тони 42'    
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль   28' (Васкес Лукас (   28') Варан Рафаэль Начо Игнасио Менди Ферлан Модрич Лука   79' (Диас Мариано (   79') Каземиро Карлос Кроос Тони Асенсио Марко   71' (Аррибас Серхио (   71') Бензема Карим   79' (Иско Аларкон (   79') Винисиус Жуниор
Запасные: Альтубе Диего Лунин Андрей Гутьеррес Мигель Чуст Виктор
Хауме Доменек Корреа Тьерри   46' Габриэль Паулиста Ферру Гайя Хосе Васс Даниэль   64' (Ли Кан Ин (   64') Рачич Урош   44' Солер Карлос   63' (Олива Кристиан (   63') Гуэдеш Гонсалу   27'   46' (Муса Юнус (   46') Вальехо Ману   46' (Гамейро Кевин (   46') Макси Гомес   83' (Кутроне Патрик (   83')
Запасные: Лато Тони Джейсон Риверо Кристиан Мангала Эльяким Санчес Алехандро
14 февраля. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Валенсия
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