«Реал» не испытал проблем в матче с «Валенсией»

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14 Февраля 2021, 20:08,
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В двадцать третьем туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на своём поле принимал «Валенсию».
«Сливочные» активно начали матч и уже на двенадцатой минуте точным ударом отметился Бензема. Под занавес первого тайма защитники «Валенсии» упустили в своей штрафной площади Крооса, который уверенно воспользовался своим шансом. Мадридцы продолжили атаковать и во второй половине, на 61-й минуте встречи Менди отправил мяч в сетку, но арбитры взятие ворот отменили, зафиксировав положение «вне игры» у Ферлана.
«Реал» по итогам тура остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Валенсия» расположилась на двенадцатой строчке.
Протокол игры
|Реал Мадрид
|2:0
|Валенсия
|(1:0) Бензема Карим 12'
|(2:0) Кроос Тони 42'
Куртуа Тибо • Карвахаль Даниэль 28' ( Васкес Лукас ( 28') • Варан Рафаэль • Начо Игнасио • Менди Ферлан • Модрич Лука 79' ( Диас Мариано ( 79') • Каземиро Карлос • Кроос Тони • Асенсио Марко 71' ( Аррибас Серхио ( 71') • Бензема Карим 79' ( Иско Аларкон ( 79') • Винисиус Жуниор
Запасные: Альтубе Диего • Лунин Андрей • Гутьеррес Мигель • Чуст Виктор
Хауме Доменек • Корреа Тьерри • 46'Габриэль Паулиста • Ферру • Гайя Хосе • Васс Даниэль 64' ( Ли Кан Ин ( 64') • Рачич Урош • 44'Солер Карлос 63' ( Олива Кристиан ( 63') • Гуэдеш Гонсалу 27' 46' ( Муса Юнус ( 46') • Вальехо Ману 46' ( Гамейро Кевин ( 46') • Макси Гомес 83' ( Кутроне Патрик ( 83')
Запасные: Лато Тони • Джейсон • Риверо Кристиан • Мангала Эльяким • Санчес Алехандро
14 февраля. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Валенсия