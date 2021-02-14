«Реал» не испытал проблем в матче с «Валенсией»

В двадцать третьем туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на своём поле принимал «Валенсию».

«Сливочные» активно начали матч и уже на двенадцатой минуте точным ударом отметился Бензема. Под занавес первого тайма защитники «Валенсии» упустили в своей штрафной площади Крооса, который уверенно воспользовался своим шансом. Мадридцы продолжили атаковать и во второй половине, на 61-й минуте встречи Менди отправил мяч в сетку, но арбитры взятие ворот отменили, зафиксировав положение «вне игры» у Ферлана.

«Реал» по итогам тура остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Валенсия» расположилась на двенадцатой строчке.