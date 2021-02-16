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Зидан недоволен высокой травматичностью игроков «Реала»

16 Февраля 2021, 12:23,

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан крайне недоволен частыми травмами футболистов команды, об этом информирует Mundo Deportivo.

Источник сообщает, что последней каплей терпения французского специалиста стала потеря защитника Дани Карвахаля. Игрок получил повреждение по ходу недавнего поединка против Валенсии» (2:0) в чемпионате Испании. Зизу потребовал объяснений от персонала клуба, отвечающего за физические кондиции футболистов.

В настоящий момент в клубном лазарете находятся Серхио Рамос, Эден Азар, Дани Карвахаль, Федерико Вальверде и еще несколько важных исполнителей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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