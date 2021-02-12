Бензема не хочет продлевать контракт с «Реалом»

Соглашение форварда Карима Бензема с мадридским «Реалом» истекает летом 2022 года. Возможно, он не будет его продлевать.

По сообщениям Marca, француз не намерен подписывать новое соглашение на один сезон. Сначала он хочет понять, в каком состоянии будет находиться к моменту истечения текущего контракта, сможет ли приносить пользу команде в прежних объемах.

Недавно появилась информация о возможном возвращении Карима в «Лион» - клуб, за который француз выступал до 2009 года.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги 33-летний Бензема забил 11 мячей за 20 игр.