Зидан – о травмах в «Реале»: «Меня это беспокоит»

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14 Февраля 2021, 21:27,
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Валенсией» (2:0) в двадцать третьем туре чемпионата Испании.
«Я рад за парней, мы здорово играли в обороне. Хочу отметить и то, что мы прекрасно владели мячом, особенно в первом тайме. Мы идем в правильном направлении и собираемся продолжать побеждать, не обращая внимание на другие команды.
Травмы? Я очень волнуюсь из-за этого, очень много повреждений. Конечно, меня беспокоит то, что я теряю одного игрока за другим», - цитирует французского специалиста Marca.
«Реал» расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан