Зидан – о травмах в «Реале»: «Меня это беспокоит»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Валенсией» (2:0) в двадцать третьем туре чемпионата Испании.

«Я рад за парней, мы здорово играли в обороне. Хочу отметить и то, что мы прекрасно владели мячом, особенно в первом тайме. Мы идем в правильном направлении и собираемся продолжать побеждать, не обращая внимание на другие команды.

Травмы? Я очень волнуюсь из-за этого, очень много повреждений. Конечно, меня беспокоит то, что я теряю одного игрока за другим», - цитирует французского специалиста Marca.

«Реал» расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.