«Реал» очень спокойно обыграл «Валенсию» без Дениса Черышева

В центральном матче 23-го тура Ла Лиги сошлись мадридский «Реал» и «Валенсия».

Эпидемия травм не мешает мадридскому «Реалу» быть главным преследователем «Атлетико». Полурезервным составом «сливочные» обыграли «Хетафе» и приблизились к «матрасникам», шансов на чемпинство всё ещё маловато. Команда Симеоне лидирует с уверенным отрывом, а «галактикос» подпирают «Барселона» с «Севильей». И в 23-м туре самый сложный соперник достался как раз «Реалу».

В Мадрид пожаловала «Валенсия» Дениса Черышева и Хави Грасии, пусть и проводящая один из худших сезонов за последние годы, но качество исполнителей позволяет «летучим мышам» давать бой фаворитам. А фаворит ослаблен. Выбыла у «Реала» чуть ли не целая обойма: Серхио Рамос, Азар, Вальверде, Карвахаль, Эдер Милитао, Марсело, Одриосола, Родриго. Семь (!) игроков. И даже полчаса не отыграл Дани Карвахаль, которого из-за травмы заменил Лукас Васкес.

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«Валенсия», которая сражалась без травмированного Дениса Черышева, правда, к тому моменту уже проигрывала. В три передачи расчертили атаку Винисиус, Кроос и Бензема. Передачу бразильца на немца чуть не перехватил арбитр, а вот пас Тони на Карима прошёл легко. Далее француз разобрался очень круто: приблизился к углу штрафной площади и смачно пробил в дальний – 1:0.

«Реал» инициативу не отдавал, довольно легко раскатывая инертную «Валенсию». В первом тайме из неприятных эпизодов для команды Зинедина Зидана – только вышеупомянутая травма Дани Карвахаля. Под занавес тайма ещё раз блеснул Тони Кроос, к ассисту добавивший гол. Лукас Васкес с правого края протолкнул мяч на линию штрафной площади, откуда низом выстрелил немецкий полузащитник. Доменек сложиться должным образом не сумел.

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На второй тайм «Валенсия» вышла с двумя перестановками (Муса и Гамейро появились на поле) совсем уж ничего не получалось до перерыва. На свеженького «летучие мыши» приободрились. Макси Гомесу даже удался неплохой дальний удар – у перекладины парировал сферу Тибо Куртуа. Совершивший первый толковый сейв в матче. «Сливочные» звоночек приняли и снова задавили «Валенсию», забив третий гол. Варан отдал длинный пас вдоль левого фланга на ход Винисиусу, бразилец прострелил на Менди, а Ферлан и без помех пробил в левый угол ворот.

Вот только на табло эта атака не отразилась. Долго чертили линию офсайда видеоассистены, в итоге заметив «вне игры» у Ферлана Менди. «Реал» не сильно расстроился, спокойно доведя матч до победы, в которой никто не сомневался минуты с 12-й. Виктория над «Валенсией» позволяет футболистам Зидана вновь подвинуть «Барселону» и вернуться на второе место. Правда, каталонцы провели на матч меньше.