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«Реал» очень спокойно обыграл «Валенсию» без Дениса Черышева

14 Февраля 2021, 20:12,

В центральном матче 23-го тура Ла Лиги сошлись мадридский «Реал» и «Валенсия».

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:0 Валенсия
(1:0) Бензема Карим 12'    
(2:0) Кроос Тони 42'    
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль   28' (Васкес Лукас (   28') Варан Рафаэль Начо Игнасио Менди Ферлан Модрич Лука   79' (Диас Мариано (   79') Каземиро Карлос Кроос Тони Асенсио Марко   71' (Аррибас Серхио (   71') Бензема Карим   79' (Иско Аларкон (   79') Винисиус Жуниор
Запасные: Альтубе Диего Лунин Андрей Гутьеррес Мигель Чуст Виктор
Хауме Доменек Корреа Тьерри   46' Габриэль Паулиста Ферру Гайя Хосе Васс Даниэль   64' (Ли Кан Ин (   64') Рачич Урош   44' Солер Карлос   63' (Олива Кристиан (   63') Гуэдеш Гонсалу   27'   46' (Муса Юнус (   46') Вальехо Ману   46' (Гамейро Кевин (   46') Макси Гомес   83' (Кутроне Патрик (   83')
Запасные: Лато Тони Джейсон Риверо Кристиан Мангала Эльяким Санчес Алехандро
14 февраля. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

 

Эпидемия травм не мешает мадридскому «Реалу» быть главным преследователем «Атлетико». Полурезервным составом «сливочные» обыграли «Хетафе» и приблизились к «матрасникам», шансов на чемпинство всё ещё маловато. Команда Симеоне лидирует с уверенным отрывом, а «галактикос» подпирают «Барселона» с «Севильей». И в 23-м туре самый сложный соперник достался как раз «Реалу».

В Мадрид пожаловала «Валенсия» Дениса Черышева и Хави Грасии, пусть и проводящая один из худших сезонов за последние годы, но качество исполнителей позволяет «летучим мышам» давать бой фаворитам. А фаворит ослаблен. Выбыла у «Реала» чуть ли не целая обойма: Серхио Рамос, Азар, Вальверде, Карвахаль, Эдер Милитао, Марсело, Одриосола, Родриго. Семь (!) игроков. И даже полчаса не отыграл Дани Карвахаль, которого из-за травмы заменил Лукас Васкес.

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«Валенсия», которая сражалась без травмированного Дениса Черышева, правда, к тому моменту уже проигрывала. В три передачи расчертили атаку Винисиус, Кроос и Бензема. Передачу бразильца на немца чуть не перехватил арбитр, а вот пас Тони на Карима прошёл легко. Далее француз разобрался очень круто: приблизился к углу штрафной площади и смачно пробил в дальний – 1:0.

«Реал» инициативу не отдавал, довольно легко раскатывая инертную «Валенсию». В первом тайме из неприятных эпизодов для команды Зинедина Зидана – только вышеупомянутая травма Дани Карвахаля. Под занавес тайма ещё раз блеснул Тони Кроос, к ассисту добавивший гол. Лукас Васкес с правого края протолкнул мяч на линию штрафной площади, откуда низом выстрелил немецкий полузащитник. Доменек сложиться должным образом не сумел.

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На второй тайм «Валенсия» вышла с двумя перестановками (Муса и Гамейро появились на поле) совсем уж ничего не получалось до перерыва. На свеженького «летучие мыши» приободрились. Макси Гомесу даже удался неплохой дальний удар – у перекладины парировал сферу Тибо Куртуа. Совершивший первый толковый сейв в матче. «Сливочные» звоночек приняли и снова задавили «Валенсию», забив третий гол. Варан отдал длинный пас вдоль левого фланга на ход Винисиусу, бразилец прострелил на Менди, а Ферлан и без помех пробил в левый угол ворот.

Вот только на табло эта атака не отразилась. Долго чертили линию офсайда видеоассистены, в итоге заметив «вне игры» у Ферлана Менди. «Реал» не сильно расстроился, спокойно доведя матч до победы, в которой никто не сомневался минуты с 12-й. Виктория над «Валенсией» позволяет футболистам Зидана вновь подвинуть «Барселону» и вернуться на второе место. Правда, каталонцы провели на матч меньше.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Реал Мадрид, Валенсия
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