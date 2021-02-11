В «Реале» оценивают переход Холанна более вероятным, чем сделку с Мбаппе

Мадридский «Реал» намерен усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. Сейчас у испанцев есть две основные кандидатуры.

AS пишет, что мадридская команда сконцентрировалась на двух игроках: Эрлинге Холанне из дортмундской «Боруссии» и Килиане Мбаппе из «ПСЖ».

При этом отмечается, что трансфер норвежского форварда считается более вероятным, чем переход чемпиона мира Мбаппе. По своей цене и зарплате Эрлинг сильно уступает Килиану, что может стать решающим фактором.

Стоит отметить, что оба нападающих уже давно заинтересованы в том, что перейти в мадридский «Реал».