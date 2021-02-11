Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

В «Реале» оценивают переход Холанна более вероятным, чем сделку с Мбаппе

11 Февраля 2021, 21:28,

Мадридский «Реал» намерен усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. Сейчас у испанцев есть две основные кандидатуры.

AS пишет, что мадридская команда сконцентрировалась на двух игроках: Эрлинге Холанне из дортмундской «Боруссии» и Килиане Мбаппе из «ПСЖ».

При этом отмечается, что трансфер норвежского форварда считается более вероятным, чем переход чемпиона мира Мбаппе. По своей цене и зарплате Эрлинг сильно уступает Килиану, что может стать решающим фактором.

Стоит отметить, что оба нападающих уже давно заинтересованы в том, что перейти в мадридский «Реал».
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола