В «Реале» оценивают переход Холанна более вероятным, чем сделку с Мбаппе

|
11 Февраля 2021, 21:28,
|
|
Мадридский «Реал» намерен усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. Сейчас у испанцев есть две основные кандидатуры.
AS пишет, что мадридская команда сконцентрировалась на двух игроках: Эрлинге Холанне из дортмундской «Боруссии» и Килиане Мбаппе из «ПСЖ».
При этом отмечается, что трансфер норвежского форварда считается более вероятным, чем переход чемпиона мира Мбаппе. По своей цене и зарплате Эрлинг сильно уступает Килиану, что может стать решающим фактором.
Стоит отметить, что оба нападающих уже давно заинтересованы в том, что перейти в мадридский «Реал».
|
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
|Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн