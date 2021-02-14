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Кроос: «Даже победы во всех оставшихся матчах не гарантируют нам титул»

14 Февраля 2021, 22:59,

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу над «Валенсией» (2:0).

«Конечно, мне нравится забивать голы. Вы должны понимать, что у меня другие задачи на поле, но голы никогда не будут лишними. Мы должны побеждать в каждом матче – это наша цель.

Шансы на титул? Даже победы во всех оставшихся матчах не гарантируют нам титул. Мы не можем много ошибаться, чтобы сохранять шансы на победу в Ла Лиге.

Травмы? Мы все обеспокоены этим, потому что теряем важных игроков, которых нам не хватает», - цитирует Крооса Marca.

«Реал» уже отстает от «Атлетико» на пять очков, при этом «матрасники» имеют ещё пять очков в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Тони Кроос
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