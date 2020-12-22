После игры с «Вальядолидом» Месси на частном самолёте улетит в Аргентину

После завершения матча Ла Лиги «Вальядолид» - «Барселона» форвард «блауграны» Лионель Месси не вернётся домой вместе с одноклубниками. Сразу после игры лидер атак вице-чемпионов Испании отправится в аэропорт, где его ждет самолет с семьей на борту. Предполагается, что пунктом назначения будет Аргентина, где Месси проведет Рождество.

Футболисты «Барселоны» получат небольшой отпуск до воскресенья, когда возобновятся тренировки, а следующий календарный матч команды Рональда Кумана состоится 29 декабря на «Камп Ноу», соперником будет «Эйбар».

«Барселона» занимает шестое место, набрав 21 очко в 13 матчах.