Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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После игры с «Вальядолидом» Месси на частном самолёте улетит в Аргентину

22 Декабря 2020, 21:55,

Global Look Press

После завершения матча Ла Лиги «Вальядолид» - «Барселона» форвард «блауграны» Лионель Месси не вернётся домой вместе с одноклубниками. Сразу после игры лидер атак вице-чемпионов Испании отправится в аэропорт, где его ждет самолет с семьей на борту. Предполагается, что пунктом назначения будет Аргентина, где Месси проведет Рождество.

Футболисты «Барселоны» получат небольшой отпуск до воскресенья, когда возобновятся тренировки, а следующий календарный матч команды Рональда Кумана состоится 29 декабря на «Камп Ноу», соперником будет «Эйбар».

«Барселона» занимает шестое место, набрав 21 очко в 13 матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Вальядолид
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