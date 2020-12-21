Месси: «Мы заслуживали большего в матчах против «Алавеса» и «Хетафе», а также против «Реала»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в седьмой раз в карьере получил награду лучшему бомбардиру чемпионата Испании. Аргентинец отметил, что больше ждет прогресса от своей команды, чем борьбы за восьмой трофей.

- Я вообще не думаю об этом [о новом призе - прим. ЕФ]. Предпочел бы снова выиграть Ла Лигу, то, чего нам не удалось добиться в прошлом сезоне, нам нужно биться за это. Постараемся как всегда пытаться побеждать в каждом матче. Я вижу постепенный прогресс. Да, это правда, что мы не сразу вкатились в этот сезон и не должны были терять так много очков, - приводит слова Месси Marca.

- Я думаю, мы заслуживали большего в матчах против «Алавеса» и «Хетафе», а также против «Реала» на «Камп Ноу». Тогда мы создали уйму моментов, и если бы их реализовали, то ход тех матчей изменился бы, - добавил форвард.

В текущем сезоне каталонцы идут на пятом месте, набрав 21 очко после 13 матчей.