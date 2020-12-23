Куман: «Месси счастлив в «Барселоне»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал рекорд Лионеля Месси по количеству голов за один клуб. 33-летний аргентинец превзошел достижение легендарного бразильца Пеле, забив 644-й мяч в карьере.

«Я уже неоднократно говорил о том, что Месси счастлив в «Барселоне». Лионель очень важен для команды. Это становится видно всем, когда его окружают хорошие партнеры», - приводит слова голландского специалиста газета Marca.

Рекордный мяч Месси забил в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (3:0). Это произошло на 65-й минуте.

Действующий контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до лета 2021-го года.