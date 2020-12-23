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Месси прокомментировал свой рекорд по количеству голов за один клуб

23 Декабря 2020, 08:12,

Global Look Press

Аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий за каталонскую «Барселону», забил 644-й гол в составе «сине-гранатовых». 33-летний футболист побил рекорд легендарного бразильца Пеле по голам за один клуб.

«Когда я только становился футболистом, даже не думал, что смогу превзойти это достижение. Хочу поблагодарить всех, кто помог мне в этом. Большое спасибо моим одноклубникам, родным, друзьям, а также всем, кто поддерживает меня каждый день», - написал нападающий в «Инстаграме».

Рекордный мяч Месси забил в поединке 15-го тура Примеры с «Вальядолидом» (3:0). Это произошло на 65-й минуте встречи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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