Месси прокомментировал свой рекорд по количеству голов за один клуб

Аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий за каталонскую «Барселону», забил 644-й гол в составе «сине-гранатовых». 33-летний футболист побил рекорд легендарного бразильца Пеле по голам за один клуб.

«Когда я только становился футболистом, даже не думал, что смогу превзойти это достижение. Хочу поблагодарить всех, кто помог мне в этом. Большое спасибо моим одноклубникам, родным, друзьям, а также всем, кто поддерживает меня каждый день», - написал нападающий в «Инстаграме».

Рекордный мяч Месси забил в поединке 15-го тура Примеры с «Вальядолидом» (3:0). Это произошло на 65-й минуте встречи.