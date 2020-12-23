Линекер: «Рекорд Месси никогда не побьют»

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал рекорд нападающего Лионеля Месси по голам за один клуб. 33-летний аргентинец побил достижение Пеле, забив 644-й гол за «сине-гранатовых».

«Месси забил 644-й гол в составе каталонцев. Лео превзошел достижение Пеле. Ранее это никому не удавалось. Думаю, рекорд Месси никогда не побьют», - написал Линекер в своем «Твиттере».

Рекордный гол аргентинский бомбардир забил в поединке 15-го тура Примеры с «Вальядолидом» (3:0). Это произошло на 65-й минуте встречи.

Цвета каталонской «Барселоны» Лионель Месси защищает с 2003-го года.