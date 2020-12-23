Линекер: «Рекорд Месси никогда не побьют»

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23 Декабря 2020, 08:26,
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Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал рекорд нападающего Лионеля Месси по голам за один клуб. 33-летний аргентинец побил достижение Пеле, забив 644-й гол за «сине-гранатовых».
«Месси забил 644-й гол в составе каталонцев. Лео превзошел достижение Пеле. Ранее это никому не удавалось. Думаю, рекорд Месси никогда не побьют», - написал Линекер в своем «Твиттере».
Рекордный гол аргентинский бомбардир забил в поединке 15-го тура Примеры с «Вальядолидом» (3:0). Это произошло на 65-й минуте встречи.
Цвета каталонской «Барселоны» Лионель Месси защищает с 2003-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Гари Линекер
в любом случае, побить рекорд будет сложно. сейчас игроки мотаются по клубам как по лавкам на базаре.
такой себе рекорд... точно такой же, как у Саленко... т.е. никому не нужный, и лишь для статистики... все равно все будут помнить, что карлик был неудачником и днарем...
ай это ж линекер - известный усем клован.. )))
никогда не говори никогда!