Ривалдо не видит ничего плохого в поступке Фигу

Известный в прошлом форвард «Барселоны» Ривалдо сожалеет, что не смог больше поиграть рядом с Роналдо, который защищал цвета «Реала».

- Если бы можно было составить связку с Роналду, мы бы были устрашающей парой. Мы это доказали, выступая за сборную Бразилии. Имей мы больше времени, чтобы сыграться, стали бы еще более смертоносным оружием, - заявил Ривалдо Betfair.

Также бразилец не осуждает Луиша Фигу, который ушел из «Барселоны» в «Реал»: «Я бы никогда не отказал «Реалу», просто потому что играл в «Барселоне», даже если у меня отличные отношения с «Барселоной», и она всегда для меня останется любимым европейским клубом».